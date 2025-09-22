埼玉県羽生市の買取専門店で20日に起きた強盗事件で、60歳の男が逮捕されました。刃物を持った容疑者の男に脅されたとされる店長が当時の緊迫の状況を語りました。

■犯行の一部始終が防犯カメラに

その一部始終を捉えた、防犯カメラの映像。

20日の夕方、紙袋を手に男が店にやってきました。逮捕された奥沢博樹容疑者（60）。店によると「ネックレス3本の査定に来た」と話したあと、「妻と相談する」と言って一度、店をあとに。30分後、再び店にやってきた直後、事件は起きました。

◇

店長「いらっしゃいませ」

奥沢容疑者（60）「おう」

店長「奥様は？」

奥沢容疑者（60）「もう帰った」

店長はバックヤードへ。すると、奥沢容疑者が紙袋から取り出したのは、包丁のようなもの。

店長「ちょっと（イスに）かけて。ルーペ持ってくるから」

店長を追いかけるように、バックヤードへ…。次の瞬間。

■「ごめんなさい」と言った直後“包丁”で…

奥沢容疑者（60）「ごめんなさい」

店長「キャー！」

奥沢容疑者（60）「騒ぐな。騒ぐな」

店長「わかりました」

奥沢容疑者（60）「カネ出せ」

「ごめんなさい」と言った直後に“包丁”をつきつけ、脅したとみられます。

奥沢容疑者（60）「はやくカネ出せ」

店長「わかりました、今出します。きょうお金使っちゃってない」

■店の目の前には警察署 車で逃走も2日後に…

被害に遭った店長は…。

店長「私がトレーを持ってルーペを持って出てきたところ、犯人はこの辺に」「『殺されたくなければカネ出せ』（みたいなこと言われた）」「後ずさりをして、金庫の方まで犯人と一緒に」

上半身や足首を粘着テープで縛られた店長は、「『ヒザが悪いのでゆっくりでいいですか』と床に倒れた」といいます。

◇

奥沢容疑者（60）「手は後ろ、握って！」

店長「すみません五十肩で」

奥沢容疑者（60）

「うるさい！」「命とヒザどっちが大切？」「横になれと言っただろ、はやく！」

4分ほどで店をあとにした奥沢容疑者。警察によると、金庫の中に入っていた現金5万6000円と店長のスマートフォンを奪った疑いがもたれています。

◇

店長「（容疑者は）外に逃げたなとわかって（粘着テープが）なんとかとれたので、警察に電話した」

すぐに駆けつけたという警察。それもそのはず、店のすぐ目の前には、警察署があります。

夕方に起きた、大胆な強盗事件。

奥沢容疑者は車で逃走していましたが、事件から2日たった22日、茨城県古河市のビジネスホテルにいたところを逮捕されました。

店のオーナー

「本人（店長）はけがもなくてよかった」

「女性という非力な相手に対して包丁を向け金品を奪う。どうやっても許せる話ではない」

奥沢容疑者は調べに対し「強盗事件については否認します」と容疑を否認しているということです。