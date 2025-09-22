石破首相の後継を選ぶ自民党総裁選が２２日告示され、いずれも昨年９月の前回総裁選に出馬した５氏が立候補した。

物価高対策を含む経済政策や党改革などが争点となる。衆参両院で「少数与党」に陥る中で迎える初の総裁選で、野党との連携のあり方を巡っても論戦が交わされる。１０月４日に投開票される。

立候補したのは、届け出順に小林鷹之・元経済安全保障相（５０）、茂木敏充・前幹事長（６９）、林芳正官房長官（６４）、高市早苗・前経済安保相（６４）、小泉進次郎農相（４４）。

今回の総裁選は、全国の党員投票を伴う「フルスペック」方式で行う。各候補は国会議員票２９５票と同数の党員・党友票の合計５９０票を争う。第１回投票で過半数を獲得する候補がいなかった場合、上位２人による決選投票が行われる。５氏が争う構図で、各陣営の間では決選投票にもつれ込む可能性も見据えた駆け引きが始まっている。

５氏は２２日に党本部で行われた所見発表演説会で、経済や外交・安保政策、参院選惨敗を受けた党の立て直し策などを巡り、自らの公約を訴えた。

小林氏は、先端技術への大胆な投資により経済成長を進めることで「日本をテクノロジー大国へと押し上げる」と主張し、所得税の時限的な「定率減税」を実施するとした。

茂木氏は、地方自治体が自由に使える「生活支援特別地方交付金」の創設を掲げ、地方での先端産業支援などによる「東京一極集中の是正と地方の成長力アップ」が必要だとした。

林氏は「分厚い中間層を日本に取り戻す」と強調し、毎年１％程度の実質賃金上昇の定着を目指すことや、低・中所得世帯向けに所得に応じた支援を行う仕組みの創設を提唱した。

高市氏は減税と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」の制度化を進める立場だ。演説では「補助金制度を大掃除する」と述べ、太陽光発電に対する補助金制度の見直しを訴えた。

小泉氏は物価や賃金上昇に連動して所得税の基礎控除などを調整する仕組みの導入を訴え、「デフレ時代の常識の壁を打破し、インフレ時代の新たな経済運営を構築する」と述べた。

５氏は２３日に党による共同記者会見、２４日には日本記者クラブが主催する公開討論会にそろって臨む。東京、愛知、大阪の３都府県では地方演説会も行われる。新総裁の任期は、退陣する石破首相の残り任期の２０２７年９月までとなる。