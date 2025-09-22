中条あやみ（28）が22日、東京・丸の内ピカデリーで行われた、當真あみ（18）長編映画初主演作「ストロベリームーン 余命半年の恋」（酒井麻衣監督、10月17日公開）完成披露試写会に登壇。トークの最中に、隣にいた酒井麻衣監督（34）の顔を見て「監督の顔を見たら、決壊して…ウルウルきちゃう。あぁ…もう、ダメダメ」と言い、泣き出した。

「ストロベリームーン 余命半年の恋」は、TikTok（ティックトック）で話題を呼び、「令和イチ泣ける！」と注目された芥川なお氏原作の純愛小説を脚本・岡田惠和氏（66）と酒井監督のタッグで実写化。當真は余命を宣告されながら家族や友人、そして慣れない学校生活に対して明るく振る舞う桜井萌、ユースケ・サンタマリア（54）が萌の父康介、田中麗奈（45）が母美代子を演じた。また、齋藤潤（18）が萌から突然、告白される純朴な同級生の佐藤日向、萌の親友で日向の幼なじみの高遠麗を池端杏慈（18）が演じた。杉野遥亮（30）が13年後の日向、中条が13年後の麗を演じた。

中条は、試写を見た感想を聞かれ「私も、自分の作品は、なかなか客観的に見ることができなかったりすることもあるんですけど、ずっと泣いちゃって、ダムみたいに決壊して、どーっと泣いた」と号泣したことを明かした。さらに「すごく、本当の時間が、この映画にはあったと思って…」と口にすると、もう涙が止まらなかった。司会の日本テレビ辻岡義堂アナウンサー（39）から「観客の皆さんに号泣した際のアドバイスはありますか？」と聞かれると「私？ もう、無理、無理。パス」と。杉野に委ねた。

杉野は「純粋な思いが、たくさん詰まっている」と言いつつ「質問が分からなくなった、涙で」と辻岡アナに聞き返した。横で聞いていた田中も「あやみちゃんの涙で吹っ飛んだ」とうなずいた。

◆「ストロベリームーン 余命半年の恋」 子どもの頃から病弱で、家の中だけで過ごしてきた桜井萌（當真あみ）。15歳の冬、余命半年と医師から宣告される。家族が悲しみに暮れるなか、高校に通うことを決意した萌は、同じクラスの佐藤日向（齋藤潤）に突然告白。恋人同士となって少しずつ距離を縮めていく2人は、萌の誕生日に“好きな人と一緒に見ると永遠に結ばれる”という満月「ストロベリームーン」を見に行く夢をかなえる。しかしその日を境に、萌は音信不通となってしまう。萌が消えた理由とは。そして13年後に明かされた、萌の思いとは…。