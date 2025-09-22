U16女子日本代表が“101点差”の大勝…アジアカップ14年ぶり優勝へ白星発進

9月22日、マレーシアで『FIBA U16女子アジアカップ2025』が開幕。U16女子日本代表（FIBAガールズランキング6位）が132－31でシリア代表（同56位）に下し、白星スタートをきった。

日本は第1クォーターから長距離砲もまじえながら29－7のロケットスタートをきると、第2クォーターはチーム全体で11本ものスティールを記録し34－8と圧倒。第3クォーター残り5分から第4クォーター開始2分半にかけては28－0のビッグランも記録し、最後は101点差を付ける圧勝劇で締めくくった。

チーム全体で39アシスト、30スティール、フィールドゴール成功率51.6パーセント（50/97本）というスタッツを残した日本は、チーム最多22得点を挙げた小田陽夏子（桜花学園高校）を筆頭に6選手が2桁得点を記録。権藤寧々（聖カタリナ学園高校）が18得点5リバウンド7アシスト5スティール、竹内みや（桜花学園高校）は7得点10アシスト2スティールをマークした。

宮崎早織や馬瓜エブリンらを擁した2011年以来となる優勝を目指す日本は、グループフェーズでシリア代表、中国代表（同18位）、ニュージーランド代表（同24位）と同じグループB。次戦は23日17時30分から中国と対戦する。

■試合結果



日本代表 132－31 シリア代表



JPN｜29｜34｜30｜39｜＝132



SYR｜ 7｜ 8｜ 8｜ 8｜＝31





