RSKイブニングニュースでは、日本財団、「海と日本プロジェクト」の取り組みに賛同し、今週1週間を「岡山の海の魅力発見ウイーク」として、海に関する様々な情報をお届けしていきます。

【写真を見る】「瀬戸内の海の幸を知ろう！食べよう！」瀬戸内海で獲れる魚も変化 シャコやママカリが減少傾向に

初回のきょう(22日)は「瀬戸内の海の幸を知ろう！食べよう！」です。

（森下倫年さん）

「最近増えたのはこのクロダイがね、増えてきましたね、これとマダイも増えています。おいしいですね、これからおいしくなります」

そう語るのは「岡山水産物流通促進協議会」通称「おかとと」で会長を務める森下倫年さんです。

（森下さん）

「ワタリガニのオス、これおいしいですよね。」

これマダコですね、岡山でいうオオダコ。今の時季タコもっと太ってないといけないのにな～とかいうのが結構痩せてるねとか、これよう太っとるけどな、このタコはいいタコだ」

年間を通して「地魚」が9割を占めるという「笠岡市大島美の浜漁協朝市」。全国的に「魚離れ」が進んでいると言われる中、連日多くの買い物客で賑わっています。



（買い物客）

「新鮮で活きがいいから」

「小魚が多いけど味がものすごくいい」

農林水産省の調べによりますと、魚介類の1人あたりの年間消費量は、年々減少傾向に。ピーク時の40.2キロに対し、直近では23.4キロまで減っています。

一方で、魚料理に対する好感度は「好き」「どちらかと言えば好き」を合わせると8割にのぼる事から、「魚離れ」＝「魚嫌い」ではない…ということが推測されます。

（母親）

「初めて食べました」

（赤ちゃん）

「おいしい」

瀬戸内海で獲れる魚も変化 増えた魚と減った魚

地魚のおいしさを知って欲しい。岡山県庁の食堂では、海鮮丼バイキングを実施しているほか、地魚を使った料理教室なども各地で開催しています。



（講師）

「割と短時間で揚げた方がいいです。魚介は」

（参加者）

「岡山の海の幸が詰まっておいしいです。レシピの幅もあるって知らなかったので」

「おかとと」によりますと、近年、海洋環境の変化により、瀬戸内海で獲れる魚も変わってきているそうです。

例えば、増えた魚でいうと、南の海で生息するアイゴやタイワンガザミ。逆にこれまで多く獲れていたシャコやママカリが減少傾向にあるといいます。



（森下さん）

「特に市場でもこういう産地の市場？港のそばで水揚げしたお魚がそのままこうやって並んでる。そういうところを見ると、本当に今、海がどうなのかなぁとか、何がおいしいのかなぁとかいうのがわかりますよね」

新鮮な旬の魚に出会えるのは、市場ならではの魅力です。味わいながら、海を守る大切さにも思いをはせてみませんか。



岡山の海の魅力再発見ウイークの最終日、9月27日（土）には、RSKイノベイティブ・メディアセンターで、海のフォーラム＆マルシェを開催します。無料のワークショップや海の恵み、を味わえる店舗が出店する海の魅力を再発見できるイベントですので、皆さんもぜひお越しください。