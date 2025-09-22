今年のテーマはSDGs！全9工房によるフェスタ限定特別体験などが楽しめる「クラフトパークフェスタ2025」が10月5日に開催
吹きガラス・キルンワーク・バーナーワーク・ステンドグラス・陶芸・染色・織物・木工・金工の9つの工房を通じて、多くの人たちにものづくりの楽しさと工芸の魅力を届けてきた日本で唯一の総合工芸施設・大阪市立クラフトパークが、年に一度の恒例イベント「クラフトパークフェスタ2025」を2025年10月5日(日)に開催する。
【写真】端材でecoツリーをつくろう！
今回のフェスタでは、特別企画として「端材からecoツリーをつくろう！」を実施。SDGsの理念をテーマに、各工房から集めた端材を自由に組み合わせて小さなツリーを制作できる体験コーナー。子どもから大人まで、誰でも参加することができる。
そのほか、本格的な工芸を体験することができるフェスタ限定特別体験教室や、共催の平野区役所によるリユースの子ども服無料譲渡会も開催。
恒例の全9工房によるフェスタ限定特別体験教室や、受講生が制作した作品を販売するアートマーケット、島野珈琲コラボカフェ・平野区生涯学習ルームによる発表会、飲食ブースなど、「みる・つくる・楽しむ」イベントが盛りだくさんだ。
■主なイベント
■端材でecoツリーをつくろう！
9つの工房で使用している材料を再利用したものづくり。色とりどりの素材を組み合わせて、世界にひとつだけのecoツリーを作れる。
・参加費：500円
■フェスタ限定特別体験教室
吹きガラス・染色・陶芸・木工など、本格的な工芸を体験することができる体験教室を全9工房で開催。
※参加費・対象年齢・申込方法は教室により異なる
■企画展示「みんなのクラフト写真展」
受講生の作品を写真にして展示。制作途中の秘話や作り手の生活を彩る様子など、作り手それぞれの作品に対する思いに触れられる。
■SNSフォローキャンペーン
クラフトパークのインスタグラムまたはFacebookのフォロー画面を提示すると、抽選に1回参加できる。フェスタ限定の豪華な景品が当たるかも？
■アートマーケット クラフトパーク受講生のお店
クラフトパークの受講生が1点1点“こころ”を込めて作った作品を販売。制作者本人の声を聞きながら、お気に入りの作品を見つけよう。
■オンデマンドバスに乗ってクラフトパークへ行こう!!
Osaka Metro Group オンデマンドバスの便利な使い方を案内。
2025年9月6日〜10月5日(日)の期間にe METROアプリにてオンデマンドバスを利用(クラフトパークの乗降場所利用限定)し、乗車履歴画面を当日ブースで提示するとOsaka Point 200ptがもらえる。
そのほかにもさまざまな催しが開催！
・平野区役所によるリユースの子ども服譲渡会
・平野区生涯学習ルーム発表会(出演：長吉・長吉東・喜連西・加美東・川辺小学校)
・フェスタ限定！島野珈琲コラボカフェ
・フェスタ限定！飲食ブース
・東住吉区・平野地域ブランド(H2O)出展
■「クラフトパークフェスタ2025」開催概要
開催日時：2025年10月5日(日)9時30分〜17時
※イベントにより終了時間は異なる
開催場所：大阪市立クラフトパーク
入場：無料(体験教室は有料)
体験申込：電話または窓口(当日受付の体験もあり)
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントの狙いは？
大人から子どもまで「ものづくり」を楽しんでいただき、クラフトパークをより身近に感じていただくことが目的です。
ーー今回のイベントのイチオシは？
SDGsの理念をテーマに開催する「端材でecoツリーを作ろう！」です。9つの工房から集められたさまざまな素材を組み合わせて、オリジナルのオブジェを作ります。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
大人から子どもまで「ものづくり」を見て、作って、楽しめるイベントです。体験教室もご予約受付中です。皆様のご参加お待ちしています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
