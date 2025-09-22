期限切れのクーポンでゴネる迷惑客「常連だぞ！ 使わせろ！」怯える新人店員 → 店長の一言にスカッと

今回は筆者の知人がスーパーで買い物をしていたときの出来事です。レジで会計をしていた高齢の男性客が「このクーポン使えないの？」と、店員に詰め寄っていました。しかし有効期限が切れている様子。そのことを若い女性店員が丁寧に説明したのですが、男性は態度が一変し……

ゴネてもダメ！ 毅然とした態度でお断り！

「ご理解いただきますよう」と毅然とした態度で繰り返す店長。一部始終を見ていた知人が思わず心のなかで拍手を送ってしまうほど、店長の冷静さと一貫した対応は清々しいものだったそうです。“言い返す強さよりも冷静に対応する強さ”の方が、ときに場を制することがあるのだと改めて実感した出来事だったようです。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：べにたけ

FTNコラムニスト：一瀬あい

元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にltnでヒアリングと執筆を行う。