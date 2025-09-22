本日の【新規公開(IPO)】情報 (22日大引け後 発表分)
●テクセンドフォトマスク <429A>
上場市場：東証プライム市場
上場予定日：10月16日
事業内容：フォトマスクの製造・販売
仮条件決定日：9月30日
想定発行価格：2890円
上場時発行済み株式数：9929万1220株
公募：700万株
売り出し：3261万1000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限594万1600株
ブックビルディング期間：9月30日～10月6日
公開価格決定日：10月8日
申込期間：10月9日～14日
払込日：10月15日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
●ＢＪＣ <440A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：10月28日
事業内容：ファンデーション、美容液、クレンジングなどの化粧品や
姿勢補正サポート靴下といった健康関連商品の企画、販売
仮条件決定日：10月9日
想定発行価格：2035円
上場時発行済み株式数：1588万7500株
売り出し：691万3100株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限103万6900株
ブックビルディング期間：10月10日～17日
公開価格決定日：10月20日
申込期間：10月21日～24日
受渡期日：10月28日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、ＳＢＩ証券
[2025年9月22日]
株探ニュース