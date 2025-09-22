●テクセンドフォトマスク <429A>

　上場市場：東証プライム市場
　上場予定日：10月16日

　事業内容：フォトマスクの製造・販売

　仮条件決定日：9月30日
　想定発行価格：2890円

　上場時発行済み株式数：9929万1220株
　公募：700万株
　売り出し：3261万1000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限594万1600株
　ブックビルディング期間：9月30日～10月6日
　公開価格決定日：10月8日
　申込期間：10月9日～14日
　払込日：10月15日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

●ＢＪＣ <440A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：10月28日

　事業内容：ファンデーション、美容液、クレンジングなどの化粧品や
　　　　　　姿勢補正サポート靴下といった健康関連商品の企画、販売

　仮条件決定日：10月9日
　想定発行価格：2035円

　上場時発行済み株式数：1588万7500株
　売り出し：691万3100株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限103万6900株
　ブックビルディング期間：10月10日～17日
　公開価格決定日：10月20日
　申込期間：10月21日～24日
　受渡期日：10月28日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、ＳＢＩ証券

[2025年9月22日]


