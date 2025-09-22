

●テクセンドフォトマスク <429A>



上場市場：東証プライム市場

上場予定日：10月16日



事業内容：フォトマスクの製造・販売



仮条件決定日：9月30日

想定発行価格：2890円



上場時発行済み株式数：9929万1220株

公募：700万株

売り出し：3261万1000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限594万1600株

ブックビルディング期間：9月30日～10月6日

公開価格決定日：10月8日

申込期間：10月9日～14日

払込日：10月15日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券



●ＢＪＣ <440A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：10月28日



事業内容：ファンデーション、美容液、クレンジングなどの化粧品や

姿勢補正サポート靴下といった健康関連商品の企画、販売



仮条件決定日：10月9日

想定発行価格：2035円



上場時発行済み株式数：1588万7500株

売り出し：691万3100株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限103万6900株

ブックビルディング期間：10月10日～17日

公開価格決定日：10月20日

申込期間：10月21日～24日

受渡期日：10月28日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、ＳＢＩ証券



