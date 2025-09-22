長崎くんちの “お下り” や ”お上り” で宮司が乗る「輿」が新たに製作され、22日に諏訪神社に奉納されました。

奉納された「輿」は、高さ約3メートル、重さは約170キロ。

麴屋町の家具職人、髙茺 康弘さんが製作しました。

屋根の曲線などに職人のこだわりが詰まっています。

（家具職人 髙茺康弘氏）

「(自分が作った輿を)毎年見られる、それが楽しみ。長生きせんばいかん」

「輿」に乗ると、宮司の目線の高さは約2.3メートルになるそうです。

（諏訪神社 吉村 政徳 宮司）

「いいですね。気持ちがいい」

奉納踊りと並ぶ「長崎くんち」の重要な神事で、3基の神輿が巡行する “お下り” と ”お上り”。

輿」は 江戸時代の行列を再現しようと2023年に作られましたが、今年の鎮座四百年を記念して、新調されました。

（諏訪神社 吉村 政徳 宮司）

「いい輿を作っていただき、(くんちの本番の)当日、気持ちよく乗させていただきます。大工・棟梁としての心意気が、魂が、うつった。江戸時代の輿を、令和の世に再現したという意味では、本当にありがたい」

新しい「輿」は、来月7日の “お下り” でお披露目され、当日は海星高校と瓊浦高校の生徒ら40名が曳くということです。