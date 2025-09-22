君のiPhone、大丈夫？

先日発売されたiPhone 17シリーズ。販売開始とともにアップルストアでは店頭にデモ機もディスプレイされはじましたが、それらでちょっとした異常？が確認されているようです。

米Bloombergや仏Consomacからの報告によると、店頭にディスプレイされている一部のiPhoneに、擦り傷やガリ傷が確認できたそうな。ちなみにiPhone Airのスペースブラック、そしてディープブルーのiPhone 17 Proといった暗めのカラーリングのiPhoneで目立つとのこと。

Photo: 小暮ひさのり

原因は…今のところ不明。

思いつく原因としては、円形の擦り傷はアップルストアのMagSafeスタンド脱着の時に擦れたのでは？ 深めの傷は、iPhoneを重ねて持った時にカメラレンズのカドが当たって削れた…？といった可能性もありえるかなぁ（iPhoneのカメラレンズめちゃくちゃ硬いので、重ねて持つと画面も傷つけます。気を付けて）。

iPhone 11の画面を傷つけた原因がわかった。凶器は…iPhoneだ！

でも、それにしてもちょっと傷つくの早すぎる気がしますね。

アップルの発表によると、iPhone 17シリーズのバックパネルは「Ceramic Shield 2」で耐擦傷性﻿能3倍になったと言っていますけど、これを見る限り裸運用の方は金属（鍵など）といっしょにポッケに突っ込むのはやめといた方がいいかと。

僕が購入したのもディープブルーモデル。裸で運用する勇気はないので、ケースで保護しておこうと思います…。

買ったばかりの大事な子が傷ついていたら、泣いちゃうから。

Source: Consomac via MacRumors, Bloomberg