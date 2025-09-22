秋はおしゃれが楽しい季節。日本では残暑が続きますが、フランスはすっかり秋めいているそう。今回は、フランス人の「おしゃれのこだわりとルール」について紹介します。教えてくれたのは、フランス文化研究者・翻訳家のペレ信子さん。ファッションはもちろん、生き方がすてきで参考にしている80代のフランス人の友人に話を聞き、レポートしてくれました。

服選びの基準は「シック＆エコロジー」

いつ会っても自分に似合うシンプルな服装でスタイリッシュな友人に、どうやって洋服を選んでいるのか聞いてみました。

【写真】フランスのシックなスタイルのコーデ

以前、一緒に洋服を買いに行って、しっかりとアドバイスをくれるお店を選んで買い物していることは知っていたのですが、自分なりのルールも決めているようです。

近年、ウルトラファストファッションの輸入が問題になっているフランス。友人も洋服の大量廃棄について心を痛めています。

以前からたくさん洋服を買っていたわけではありませんが、最近はさらに経済的にも環境面でも「ムダ」がないようにしているそうです。

そのために自分の洋服の買い物ルールとして決めているのは「形はベーシックなもの」。そして「ワードローブ全体に調和する色合い」。彼女のワードローブカラーは「黒」「白」「ベージュ」「ネイビー」でそのなかから洋服を選ぶようにしています。

若いときには気にしていなかった「服の重さ」にも注意

ワードローブには形はベーシックなもので、色合いもベーシックな色合い、というのは私も気をつけたいと思っているポイントでしたが、80代らしい着眼点だと思ったのは「洋服の重さ」でした。

歳を重ねて重い服を着るのが辛くなったそうですが、スタイリッシュで心地よい服を着たいという気持ちは変わりません。

そこで、最近は自然素材の軽くて肌に優しい服を選ぶようになったそうです。1年をとおして着られるシルク、秋口からはカシミア、黒のVネックがシックでおすすめ。薄手でしっかり肌を守ってくれたり、温かさをキープしてくれる素材を選んでいます。

ただ、1つ1つはけっして安くないので、審美眼を働かせて、自分に似合う上質なアイテムをそろえているようです。

ベーシックだけはつまらない、特別なときに加えるアイテム

ベーシックだけでワードローブをそろえることはよくありますが、そうすると「出かけるときに着る服がない」となりがちです。

フランスでは家に招かれるカクテルパーティやディナーパーティがしょっちゅうあります。そんなときに少しだけドレスアップしたいときはどうすればよいでしょうか。

彼女のおすすめは自分のスタイルに合う、「黒い短めのジャケット」を持っていることだそう。カシミアの薄手のVネックセーターに黒いジャケットを着るとおしゃれできちんと感もあります。パーティが盛り上がったらジャケットを脱いでリラックスした雰囲気も演出できるそうです。

フランス人の服装は80代でもおしゃれで魅力的

友人は、80代でもカシミアのVネックセーターに体に合ったジャケットを着ていて、やりすぎない女性らしさを演出しているのには「さすが」と思いました。

彼女の話を聞いていると秋のおしゃれがしたくなりますね。