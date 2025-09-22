韓国でもコンビニが外国人観光客の必須スポットに、人気商品は？＝韓国ネット「唯一日本のパクリじゃない」

2025年9月22日、韓国・京郷新聞は「日本観光の必須スポットとされていたコンビニが今や韓国観光の必須スポットになっている」とし、訪韓外国人観光客に人気の商品を紹介した。

記事によると、韓国大手コンビニ「GS25」は同日、今年の海外観光客による売り上げが過去最高を記録したと発表した。

GS25の分析によると、今年1〜8月の売り上げは前年同期比66．5％増で、23年同期比では312．9％増加した。外国人客に人気の商品はバナナ牛乳、半熟卵、ビールなどだったという。

今年1〜7月の訪韓外国人観光客は約1000万人で、前年同期比130万人以上増加した。

GS25は今後、外国人観光客向けの商品やサービスをさらに強化していく方針だという。

これを見た韓国のネットユーザーからは、バナナ牛乳について「韓国が唯一、日本からパクっていないもの」「ピングレのバナナ牛乳は唯一無二の味。これまでに数々の類似商品が発売されてきたけど、しっかりその地位を守り続けている」「外国人はみんな、なぜ自分の国にはこの味の牛乳がないのかと不思議がっている」「誰にも作り出せない味。コカ・コーラレベルのミステリー」「個人的には容器のデザインも人気に一役買ったと思う。かわいくて個性的」「銭湯との相性が最高だよ」「最近は値上がりして気軽に飲めなくなったのが悲しい」などの声が寄せられている。（翻訳・編集/堂本）