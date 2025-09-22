老朽化した4つのスポーツ施設について、木村知事は22日、移転や再整備に着手することを明らかにしました。県立総合体育館はプロスポーツの実施や観戦ができるアリーナ施設として現地で再整備される方針です。



■木村敬知事

「各種施設の老朽化や施設に求められるニーズへの対応は待ったなしの状況です。きょうここに県有スポーツ施設の再整備に再整備に着手することを宣言します」





木村知事は22日の県議会で、老朽化した県有スポーツ施設4か所について再整備に着手することを明らかにしました。このうち県立総合体育館は、プロスポーツや国際大会への対応、コンサートなど収益性の高いイベントへの活用などを見据え、アリーナ施設として現地で再整備を行うということです。観客席は1万席を目指していて、来シーズンから設けられる男子バスケットボールの国内トップリーグ・Bプレミアの条件である5000席以上が確保される予定です。





また、藤崎台県営野球場については屋内練習場の面積の確保や現地で再整備した場合の法令のハードルの高さから移転再整備を行う方針です。移転先については「公募」をした上で、来年度中に決める方針です。誘致に意欲を示している菊陽町は、「公募の中身がまだ発表されていないので今後詳細を見ながら誘致に向けた準備を進めたい」とコメントしています。



着工は県立体育館が2028年度中、藤崎台県営野球場が2029年度中になる見込みで、汎用性の高さなどから県立総合体育館の再整備が最優先されます。



このほか熊本武道館については、空調設備の設置など利用環境改善の改修がすでに始まっていて、県民総合運動公園陸上競技場は現状維持となる見込みです。

