「ヤクルト−阪神」（２２日、神宮球場）

阪神の才木浩人投手が六回にピッチャー返しを右足首付近に受けた。治療のためいったんベンチに下がり、マウンドで投球練習を行ったが続投を断念。５回１／３で無念の降板となった。

同点の六回無死二塁、北村恵が放った痛烈なピッチャーライナーが右足首を直撃。激痛に表情をゆがめ、グラブをすぐに外して飛び跳ねながら痛みを和らげた。三塁線付近で倒れ込み、慌ててトレーナーと投手コーチが才木のもとへ駆けつけた。左翼席の阪神ファンからは悲鳴がわき起こった。

それでも再びグラウンドに姿を見せると、スタンドから大歓声がわき起こった。投球練習しながら安藤投手コーチと言葉をかわし、３球投じたが続投を断念。スタンドから拍手がわき起こったが、本人は厳しい表情を浮かべながらベンチへとさがった。

なおも１死三塁でマウンドには２番手の畠が上がった。スクランブル登板だったが、勝ち越し点を許さず。才木は１３勝目は持ち越しとなったが、防御率１・５５でトップの座は死守した。