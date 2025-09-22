片付けが苦手で、長年“汚部屋”で暮らしてきたというもるさん（30代）は、夫・子ども2人の4人家族。新居への引っ越しを機に片付けを決心し、今では整理整頓された空間をつくることができているそうです。そんなもるさんが、片付けをするにあたって実践したことを3つのステップに分けて紹介します。

1：片付ける場所を決めて「全出し」する

片付けを始めるとき、いちばん最初にやることは「どの場所を片付けるか決めること」だと思います。私は広い場所ではなく、小さなボックスひとつや引き出しひとつなど、一度で終わらせられる範囲の場所を選ぶようにしています。

【写真】汚部屋の住人が、まず最初に片付けた場所

次に、その決めた場所の中身をすべて出します。私はこれを「全出し」と呼んでいて、片付けは全出しから始まると考えています。

私が最初に片付けの場所として決めたのは、文房具を入れていた引き出しでした。引き出しの中はペンでパンパン。あけ閉めもできない状態でした。全出ししてみたら、とんでもない量のものが出てきて、驚いたのを覚えています。

2：ものを使用頻度で分ける

次に「使用頻度」でものを分けていきます。毎日使うもの、週に1回使うもの、季節のイベントで使うもの、年に1回使うもの…といったように、大まかには4種類くらいに分けるのがちょうどいいと思います。

そのなかでも、今使っていないものは「思い出があるかどうか」でさらに分けます。思い出がないうえに使っていないものは、取っておく必要はありません。逆に、思い出があるものは買い直すことができないので、無理に捨てる必要はないと思います。ただ、日常的に必要ではないので、押し入れの奥にしまっておいてもいいかもしれません。

また、買い直せるものや代用できるものは、手放す候補になります。

昔、洗面台を片づけるために鏡裏収納を全出ししたことがあります。すると中から「なぜここにあるのか分からないもの」がたくさん出てきたのです。見える部分を片付けているだけではできない片付けができることが、全出しのメリットだと実感した瞬間でした。

収納する際は、毎日使うものや使用頻度の高いものを「ゴールデンゾーン」と呼ばれるいちばん見やすい場所や、手を伸ばして取りやすい位置に戻します。

3：ものの「住所」を決めて、元に戻す癖をつける

ものの置き場所、つまり「住所」が決まると、一気に片付けがラクになると思います。

私は以前、使ったものをそのまま放置するのが当たり前でした。そのせいでそこらじゅうにものがどんどん散らばっていました。でも実際には、ものを放置するのも、元の「住所」に戻すのも手間は変わりません。「なんだ、戻した方がラクじゃん」と気がつきました。

こうしてものの「住所」を決めると、家族にも「元に戻してほしい」と思うようになるかもしれません。そんなときは、まずは自分がお手本を見せるのが効果的。

片付けをまったくしてこなかった私が、突然片付けに取り組む姿を見て、夫も「俺も戻すぐらいはしないと」と思ったようで、ざっくりでも、ものを元の「住所」に戻してくれるようになりました。さらに、同居していない私の母まで影響されて、今では実家の片づけを進めているそうです。

ものの「住所」が自分のなかで定着するまでは、ラベルをつくるのもおすすめです。まずはマスキングテープに手書きといった簡易的なものでいいと思います。無理したら続きませんから！

私はこれまで、家じゅうすべての場所で全出しをして片付けを進めてきました。現在は2周目、3周目に取り組んでいるところです。最初の頃はかなり大がかりな片付けになりましたが、今では気になったボックスひとつなど、短時間＆小さなスペースを片付ける習慣が身につき、自然と家全体も整うようになりました。