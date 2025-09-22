Mカップが患者に当たるため歯科衛生士の夢を諦めた女性が、現在の職業を告白。コンプレックスを乗り越え前向きに生きる姿に、MEGUMIが「良かったね〜」と安堵の声を漏らした。

【映像】Mカップ女性の白衣姿&さらしとガムテープで胸を隠す様子

9月19日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#3が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは高橋真麻。

#3では胸囲130cmのMカップ女子・水沢みくさん（仮名）に密着。中学生の頃「でかすぎるだろ」といったデリカシーのない言葉を浴びた水沢さんは、さらしとガムテープで胸を隠して登校する息苦しい毎日を送り、中学2年生で不登校になった。

それでも「人のためになりたい」と通信制の高校卒業認定試験を受け、専門学校で3年間の猛勉強。歯科衛生士の国家資格に合格した。

しかし、就職すると新たな問題が。寝かせた患者に胸が当たってしまい、「前かがみになって工夫するんですけど、距離が遠くて歯石取りに苦労しました」と水沢さん。結局、大きな胸が原因で夢を諦めることに。

現在、水沢さんは「大きいサイズ専門のモデル」として活動。体型を活かしたコーディネートをSNSで発信し、TikTokでは78万回再生の動画も。

自分が活躍することでコンプレックスを抱える人を勇気づけたいという水沢さん。「コンプレックスを武器に…ではないですが、認めてくださる人もいる。自分自身の人生を昔よりは楽しめているのかな」と前向きに語り、MEGUMIは「良かったねえ〜」と微笑んだ。