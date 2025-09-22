日当たりがよく、快適な空間のイメージがある「南向きのリビング」。しかし、ここ数年勢いを増す夏の酷暑、残暑の厳しさにより、一概にはそうも言えなくなってきました。1年前に家を建てた筆者も、南向きのリビングで思わぬ事態に見舞われたひとり。対策を講じた筆者は、庭にオーニング（日除け）を設置したことで、暮らしに大きな変化が訪れたといいます。今回、オーニング設置の手順や注意点などについて、詳しく語ります。

南向きのタイルデッキは、日射熱で危険な熱さに

筆者は、40代共働き夫婦で愛犬と暮らしています。大手ハウスメーカーに依頼して約1年前に、都内に延べ床面積33坪の2階建て注文住宅を建てました。都内のマンションからの住み替えです。

【間取り】南側には大きな窓があるリビングとキッチン

わが家のリビングでは南向きに大きな窓を設け、LDKからフラットにつながるタイルデッキをつくりました。外との一体感を楽しめる、とても気持ちのいい空間です。

ところが、庇（ひさし）をつけなかったため、夏の直射日光が大きな課題に。とくに日差しが強い日には、窓から差しこむ光で室内の温度が一気に上がってしまい、エアコンの効きも悪くなります。

また、タイルデッキは真夏には裸足で歩けないほど熱くなり、冗談抜きで「目玉焼きが焼けそう」なくらい。せっかくの大開口やデッキが、夏になると逆に使いづらくなってしまうのです。

昔は、「南向き」にしておけば日当たりもよくて快適、というイメージでした。しかし、これだけ夏の暑さがひどくなると、南向きの空間には日射対策も必須になるなぁと実感しています。

日除けの設置で60℃→32℃まで下がったテラスの温度

強い日差しでタイル張りのデッキテラスがアツアツ、リビングもムワッと暑い…。そんな悩みを、わが家では後づけでシェードを取りつけて、オーニング（日除け）を設けることで解決しました。

庭にシェード柱を立てて、既製品のシェードを購入。家の新築時、外壁に設置しておいたタープフックにシェードを取りつけました。日差しをしっかり遮りながら、エアコン効率もアップ。裸足でデッキに出られる快適さを手に入れました。

外壁のタープフックとシェード柱にシェードを固定することで、ピンと張れることができたので、見た目も美しく、安定感も抜群。風にあおられてもバタつきにくいのが大きなメリットです。

風が強い日や台風の前には、金具から取り外して片付けることも容易です。

実際に設置して驚いたのは、温度の違い。シェードを張らないとデッキ上は60℃まで上がるのに対し、シェードを張ると、その下は32℃に。およそ28℃も低くなったことに。

体感としてもまったく違いますね。真夏でもタイルテラスに裸足で出られるほど快適になりました。またテラスに面したリビングのエアコンの効きも格段によくなりました。

シェードの色選びで室内の明るさも変わる

シェードを購入するときに意外と悩んだのが色選びです。濃い色を選べばしっかり遮光できますが、その分部屋の中まで暗くなってしまうのが気になるところ。

わが家はその点を考慮して、少し明るめのクリーム色を選びました。

結果として、強い日差しをやわらげながらも室内はほどよい明るさを保つことができ、大正解。圧迫感もなく、外観にも自然になじみます。

シェードは実用性だけでなく、見た目や部屋の雰囲気に与える影響も大きいため、色選びも重要なポイントだと感じました。

日除けの設置で庭がアウトドアリビングに

シェードやタープの設置は、外構工事やリフォームにくらべれば小さな投資ですが、夏の暮らしやすさを劇的に変えてくれました。

強い日差しの日でもシェードの下でコーヒー片手に読書やティータイムを楽しんだりしています。植栽や芝生の緑も目にやさしくて、すばらしい気分転換に。

庭がアウトドアリビングとして使えるようになって、家のすごし方そのものが広がったと感じます。

タープフックは新築時につけてもらえばほとんど費用がかからず、シェード柱も後づけで導入可能。もし、タープフックを設置していなくても、サッシの金物に設置したり、外壁に沿ってシェードを固定するためのポールを立てたりすれば大丈夫。

大がかりな工事をしなくても、住まいの快適性をぐっと引き上げることができるので、これから家を建てる方にも、すでに住んでいる方にもぜひおすすめしたい対策です。

来年の夏に備えて、いまのうちから設置しておけば、秋の夜長にも庭を活用できるようになりますよ。