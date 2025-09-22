本田望結、“ジャック・ニコルソン似”の紳士といい雰囲気に はしご酒で大人の表情のぞかせる
女優の本田望結が、23日に放送されるテレビ朝日・ABCテレビ『相席食堂』(毎週火23:10〜)に出演する。
本田望結 ＝ABCテレビ提供
23日の放送には、現在21歳になった本田が出演。3歳で子役デビューし、ドラマ『家政婦のミタ』に出演したことで一躍有名になった。
本田が訪れたのは、全国屈指の暑さで知られる埼玉県熊谷市。厳しい残暑が続く街を散策し、カフェで熊谷のご当地かき氷「雪くま」を食べて涼んでいると、料理人を目指す12歳の少年と相席することに。本田の軽い食レポに対し、少年はただならぬ食レポを披露。12歳とは思えない大人びた少年に本田が完敗してしまう。
そして、御朱印集めが趣味の本田は、切り絵の御朱印が大人気の龍泉寺へ。切り絵御朱印をもらい、「かわいい〜」と大喜びする姿も。
また、熊谷唯一の老舗酒蔵では、「日本酒が大好き」だという本田がグイグイと試飲。さらに、はしご酒で熊谷の夜を満喫し、ジャック・ニコルソン似の素敵な紳士と良い雰囲気になり、大人の表情ものぞかせる。
本田望結 ＝ABCテレビ提供
23日の放送には、現在21歳になった本田が出演。3歳で子役デビューし、ドラマ『家政婦のミタ』に出演したことで一躍有名になった。
本田が訪れたのは、全国屈指の暑さで知られる埼玉県熊谷市。厳しい残暑が続く街を散策し、カフェで熊谷のご当地かき氷「雪くま」を食べて涼んでいると、料理人を目指す12歳の少年と相席することに。本田の軽い食レポに対し、少年はただならぬ食レポを披露。12歳とは思えない大人びた少年に本田が完敗してしまう。
そして、御朱印集めが趣味の本田は、切り絵の御朱印が大人気の龍泉寺へ。切り絵御朱印をもらい、「かわいい〜」と大喜びする姿も。
また、熊谷唯一の老舗酒蔵では、「日本酒が大好き」だという本田がグイグイと試飲。さらに、はしご酒で熊谷の夜を満喫し、ジャック・ニコルソン似の素敵な紳士と良い雰囲気になり、大人の表情ものぞかせる。