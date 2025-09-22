µÌÏÂÆà¡¢¡Ø¥µ¥¤¥¾¡¼¡ÙÉ½»æ&´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡¡¤ªÅÏ¤·²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤äµï¼ò²°¥ª¥Õ²ñ¤â³«ºÅÍ½Äê
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎµÌÏÂÆà¤¬¡¢30⽇È¯Çä¤Î»¨»ï¡Ø¥µ¥¤¥¾¡¼¡Ù¤ÎÉ½»æ&´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
»¨»ï¡Ø¥µ¥¤¥¾¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµÌÏÂÆà¡¡»£±Æ¡§²ÏËÜÍªµ®
¡ûµï¼ò²°¥ª¥Õ²ñ¤Ê¤É¤â³«ºÅÍ½Äê
µÌ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥µ¥¤¥¾¡¼¡Ù¤Î»ï⾯¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë2ÅÙÅÐ¾ì¡£º£²ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢µÌ¤È¡Ø¥µ¥¤¥¾¡¼¡Ù¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¼Â»Ü¡£ÄêÈÖ¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢µï¼ò²°¥ª¥Õ²ñ¤Ê¤É¤â³«ºÅÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¶⼤Êª¤È¤ÎYouTube´ë²è¤â¿Ê⾏Ãæ¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥µ¥¤¥¾¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
µÌÏÂÆà¤Ï¡¢1999Ç¯2⽉22⽇¡¢Ê¡Åç¸©ÆîÁê⾺»Ô⽣¤Þ¤ì¡£⼤⼿¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¸µCA¤Ç¡¢2023Ç¯4⽉¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½µ´©»ï¤Ê¤É¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤òºÌ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉñÂæºîÉÊ¤äYouTube¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ª¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@_aina222)¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@a_i_n_a_222)¡£
»¨»ï¡Ø¥µ¥¤¥¾¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµÌÏÂÆà¡¡»£±Æ¡§²ÏËÜÍªµ®
¡ûµï¼ò²°¥ª¥Õ²ñ¤Ê¤É¤â³«ºÅÍ½Äê
µÌ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥µ¥¤¥¾¡¼¡Ù¤Î»ï⾯¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë2ÅÙÅÐ¾ì¡£º£²ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢µÌ¤È¡Ø¥µ¥¤¥¾¡¼¡Ù¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¼Â»Ü¡£ÄêÈÖ¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢µï¼ò²°¥ª¥Õ²ñ¤Ê¤É¤â³«ºÅÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¶⼤Êª¤È¤ÎYouTube´ë²è¤â¿Ê⾏Ãæ¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥µ¥¤¥¾¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£
µÌÏÂÆà¤Ï¡¢1999Ç¯2⽉22⽇¡¢Ê¡Åç¸©ÆîÁê⾺»Ô⽣¤Þ¤ì¡£⼤⼿¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¸µCA¤Ç¡¢2023Ç¯4⽉¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½µ´©»ï¤Ê¤É¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤òºÌ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉñÂæºîÉÊ¤äYouTube¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ª¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@_aina222)¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@a_i_n_a_222)¡£