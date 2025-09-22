綾瀬はるか、有名作詞家との密着ショット公開「優しい笑顔に見惚れる」「透明感半端ない」の声
【モデルプレス＝2025/09/22】女優の綾瀬はるかのスタッフのInstagramが、9月21日に更新された。綾瀬と有名作詞家の密着ショットを公開した。
【写真】綾瀬はるか、有名人との密着ショット
9月19日・20日に作詞家・松本隆の活動55周年コンサート「風街ぽえてぃっく2025」が東京国際フォーラム ホールAにて開催された。20日の「街編」に出演した綾瀬は「『風街ぽえてぃっく2025』に出演し、2曲歌わせていただきました」と松本とのオフショットを公開。松本が綾瀬の腰に手を回し、仲睦まじげな雰囲気を見せている。
この投稿には「優しい笑顔に見惚れる」「最高に綺麗」「また綾瀬さんの歌声が聴きたい」「透明感半端ない」「華やかなオーラがすごい」「女神のよう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
