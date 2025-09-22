鉄拳、父親を顔出し公開 源田壮亮選手らとの記念ショットに「本当に嬉しそう」「親子で輪郭がそっくり」の声
【モデルプレス＝2025/09/22】お笑い芸人でパラパラ漫画家・鉄拳が21日、自身のInstagramを更新。父親の写真を公開した。
【写真】鉄拳「輪郭そっくり」と話題の父親顔出し
鉄拳は「父の東京記録〜楽しそうで良かったです」と書き出し「サプライズの源田さん、一緒にちゃんこ鍋を食べてくれた千代丸さん、錦島さん（元千代鳳）同行してくれたお友達、協力して下さった方々、ありがとうございました」と西武ライオンズの源田壮亮選手・千代丸一樹力士・元大相撲力士の錦島祐樹と撮影した父親の顔出しショットを公開。また写真には私服姿の鉄拳も写っているが「僕は恥ずかしいので顔は隠しました。笑」とつづっている。
この投稿には「お父様ニコニコ笑顔で素敵」「最高の親孝行ですね」「本当に嬉しそう」「親子で輪郭がそっくり」「男前」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
