大容量って最高ーーーッ！！【コストコ】シェアしたくなる♡「ドでかスイーツ」

【コストコ】に並ぶスイーツたちは、見た目も迫力満点！ 味も量も楽しめるので、家族や友人とのシェアにもぴったり。今回はそんな中から、シェアしたくなる「ドでかスイーツ.」をご紹介します。

ぷるんと軽やか！ つるんと食べたい「キャラメルフラン」

最初にご紹介する「キャラメルフラン」は、まるで子どもの夢がそのまま形になったかのような、ドデカプリン！ フォークで持っても崩れないかたさは、人気再燃中の昭和レトロな喫茶店プリンを彷彿とさせます。そのまま抱えてスプーンで食べて、あの頃の夢を現実にしてみませんか？

ふわふわ生地と甘酸っぱさにときめく「米粉のスイスロール / イチゴ & チョコ」

見た目はシンプルながら、手に取るとそのボリュームに驚く「米粉のスイスロール / イチゴ & チョコ」。もちっとした米粉生地に、イチゴとチョコ、それぞれ異なる風味のクリームがたっぷり詰まっています。断面の彩りもよく、手土産やパーティーにも映える一品です。

トロピカルな見た目が目を引く「マンゴークランチーヨーグルトケーキ」は、層ごとの味と食感の違いが楽しめる贅沢スイーツ。ヨーグルトクリームとマンゴークリームのさっぱり感に加えて、ホワイトチョコやアーモンドケーキの濃厚さが楽しめます。マンゴーの果肉とホイップのトッピングもたっぷりで、夏の特別なおやつにぴったりです。

シンプルなのにクセになる「ジャーマンバーケーキ」

濃厚なチョコレートスポンジと、刻んだココナッツ入りのフィリングが特徴の「ジャーマンバーケーキ」は、見た目以上に満足感のあるスイーツ。ハーフサイズで登場したことで、試してみたかった人にも手が届きやすくなりました。チョコ好きには嬉しい定番テイストを、ぜひこの機会にお試しください。

writer：内山友里