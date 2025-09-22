「東京2025世界陸上」で9月15日に行われた男子棒高跳び決勝で、スウェーデンのアルマント・デュプランティス選手（25）に次ぐ銀メダルに輝いた、ギリシャのエマノイル・カラリス選手（25）が、9月20日にインスタグラムを更新。日本を楽しむ様子を公開した。

タクシー運転手にサイン求められ快諾

カラリス選手はインスタグラムで「Lost in Japan（日本に夢中）」と投稿し、日本文化を楽しむ写真を公開。寿司や抹茶、焼肉などの食事の様子をはじめ、電子ゲーム「たまごっち」を模したデジタルタイマーを手にした写真や、タクシー運転手にサインを求められ、快く応じる動画も披露した。

また、傘を持ってカメラを振り返る、気になる金髪美女の姿も。

コメント欄には「日本を楽しんでくれて嬉しいです！」「素晴らしい競技をありがとう！ 棒高跳びがこんなに興味深いことを今大会で初めて知りました！！ 日本観光も楽しんでくださり嬉しいです」「タクシードライバーはなんてラッキーなんだ 彼がうらやましい」「また日本にぜひ来てください！ 待ってます」などと書き込まれている。