前世代からノイズキャンセリング性能が2倍に向上したApple「AirPods Pro 3」はどう進化したのか？AirPods Pro 2と聴き比べてみた

前世代からノイズキャンセリング性能が2倍に向上したApple「AirPods Pro 3」はどう進化したのか？AirPods Pro 2と聴き比べてみた