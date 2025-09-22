King ¡õ Prince¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¡õ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Á´37¸ø±é3»þ´ÖÄ¶¤¨¤ÎMC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤¬ÆÃÅµ¤Ë¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«
¡¡King ¡õ Prince¤¬10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎBlu-ray ¡õ DVD¡ØKing ¡õ Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡Ù¤è¤ê¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¡ÖMC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡×¥Æ¥£¥¶¡¼¤¬YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¡ª¡ÖI Know¡×PerformanceÆ°²è
Æ±¸ø±é¤ÏºòÇ¯10·î26Æü¤«¤éÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØKing ¡õ Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£MC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ï¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÈÄÉ²Ã¸ø±é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò´Þ¤àÁ´37¸ø±é¤ÎMC¤ò¸·Áª¤·¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¡£
¡¡³Æ¸ø±é¤ÎÌ¾¾ìÌÌMC¤«¤é¡¢Harajuku¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¾ë¥ÎÆâ¤¯¤ó¤È¤¿¤±¤ä¤ó¤ÎMC¤Þ¤ÇÏ³¤ì¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤·¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î3»þ´ÖÄ¶¤¨¤ÎÄ¶ÆÃÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÎý¤ê¾å¤²¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢³Æ³Ú¶Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤ËÁ´ÂÎ±é½Ð¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢±ÇÁü¡¦°áÁõ¡¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¡¢Á°È¾Àï¤Ï¡ØRe:ERA¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤ÊKing ¡õ Prince¤Î°ìÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï¡ÖHEART¡×¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡×¤Ê¤ÉÎòÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡È¥Æ¥£¥¢¥é¡É¡Ê¡á¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤¬Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
