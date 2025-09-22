當真あみ＆齋藤潤、互いの印象激変「発見しました」」「幸せ度がすごい」
俳優の當真あみ、齋藤潤が22日、都内で行われた映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』完成披露試写会上映前舞台あいさつに登壇し、共演したドラマ『ちはやふる』以前に行われた撮影を振り返り、互いの印象を明かした。
【写真】試写で号泣…舞台あいさつで大粒の涙を流す中条あやみ
當真は純白のシースルーワンピース、斎藤は黒のセットアップで登場。當真は自身が演じた役柄について「明るくてちょっと天然でピュアなところがあって、自分の気持ちに真っ直ぐな女の子なので、性格面でもちょっと違う部分がある」と自ら分析しつつ、「そこをしっかり理解していきながら楽しく演じていけたらと思っていました」と振り返った。
齋藤は「芥川先生の原作を読んだときにも日向くんやりたい、ってずっと思っていたので決まったときにはめちゃくちゃうれしかったですし、僕も日向くんと一緒に頑張りたいっていう気持ちでいっぱいでした」と意気込んでいたことを明かした。
この日に先立ち最終回を迎えたドラマ『ちはやふる』で共演していた2人。ドラマよりも本作の撮影が先だったが、當真は齋藤について「すごく印象が変わった」と振り返った。続けて「日向くんは物静かでおっとりしていて優しさがにじみ出てる、潤くんも本人からそれを感じていて」と穏やかな雰囲気を感じ取っていたとし、ドラマではその印象が一変。「現場でもその役をそのまま下ろしただけなんだろうなっていうのは、ドラマを撮影していてわかりました」とニヤリ。「この作品よりも同世代が多かったこともあって、ドラマのときはものすごく弾けていて、すごく少年な一面があったんだなって発見しました」と齋藤に笑顔を向けた。
齋藤は、當真について「すごくやさしくて。とにかく1年間當真あみさんといっしょにお芝居できるなんてっていう幸せ度が半端なくて」と声をはずませた。続けて「萌ちゃんからもらった言葉で勇気づけられたり、ドラマでは同じチームメイトとしての声援だったり、毎回テイクを何度重ねても全身で感じることがとても楽しくて」と當真との撮影にはエネルギーをもらっていたと明かした。
また、「どちらの作品も主演としてとてつもないプレッシャーがあるんだろうなっていうのは感じていたんですけど、周りに出さずに、僕も引っ張っていただいていましたし、どらもでも同世代のみんなをまとめ上げる存在でいてくださったので…もう本当に楽しかったです」と感謝。2人とも気恥ずかしそうに笑顔を見せていた。
ほかに、池端杏慈、杉野遥亮、中条あやみ、田中麗奈、ユースケ・サンタマリアが登壇した。
【写真】試写で号泣…舞台あいさつで大粒の涙を流す中条あやみ
當真は純白のシースルーワンピース、斎藤は黒のセットアップで登場。當真は自身が演じた役柄について「明るくてちょっと天然でピュアなところがあって、自分の気持ちに真っ直ぐな女の子なので、性格面でもちょっと違う部分がある」と自ら分析しつつ、「そこをしっかり理解していきながら楽しく演じていけたらと思っていました」と振り返った。
この日に先立ち最終回を迎えたドラマ『ちはやふる』で共演していた2人。ドラマよりも本作の撮影が先だったが、當真は齋藤について「すごく印象が変わった」と振り返った。続けて「日向くんは物静かでおっとりしていて優しさがにじみ出てる、潤くんも本人からそれを感じていて」と穏やかな雰囲気を感じ取っていたとし、ドラマではその印象が一変。「現場でもその役をそのまま下ろしただけなんだろうなっていうのは、ドラマを撮影していてわかりました」とニヤリ。「この作品よりも同世代が多かったこともあって、ドラマのときはものすごく弾けていて、すごく少年な一面があったんだなって発見しました」と齋藤に笑顔を向けた。
齋藤は、當真について「すごくやさしくて。とにかく1年間當真あみさんといっしょにお芝居できるなんてっていう幸せ度が半端なくて」と声をはずませた。続けて「萌ちゃんからもらった言葉で勇気づけられたり、ドラマでは同じチームメイトとしての声援だったり、毎回テイクを何度重ねても全身で感じることがとても楽しくて」と當真との撮影にはエネルギーをもらっていたと明かした。
また、「どちらの作品も主演としてとてつもないプレッシャーがあるんだろうなっていうのは感じていたんですけど、周りに出さずに、僕も引っ張っていただいていましたし、どらもでも同世代のみんなをまとめ上げる存在でいてくださったので…もう本当に楽しかったです」と感謝。2人とも気恥ずかしそうに笑顔を見せていた。
ほかに、池端杏慈、杉野遥亮、中条あやみ、田中麗奈、ユースケ・サンタマリアが登壇した。