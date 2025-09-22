「怒りでいっぱい」車で走行中いきなり後ろから衝撃音　追突した車はそのまま追い越し…まさかの逃走　栃木・足利市

栃木・足利市で、後ろを走っていた車が追突してくる一部始終が目撃されました。

車内に鳴り響く衝撃音。

目撃者は「いきなり後ろからぶつけられた」と話します。

目撃者：

音もすごかったし、振動もすごかった。雷に打たれたというのは、ああいうことだと思いました。

衝突後、すぐに車を路肩へと止めた目撃者。

しかしこの直後、相手のドライバーは驚きの行動に出ました。

ぶつかってきたという黒い車は、止まることなく走り去っていったのです。

目撃者：

びっくり、本当にびっくり。全然普通の顔で私の横を通り過ぎたんです。

目撃者によりますと、車を運転していたのは50代くらいの男性だったといいます。

事故後、車は後ろ部分が大きくへこみバックドアが開かない状態になったといいます。

また、目撃者自身も打撲やねん挫などのけがをしていて、22日現在も病院に通っています。

目撃者：

私は普通に走っていて、いきなりぶつけられたわけなので、何でそこで止まってくれなかったのかなと。怒りの方がいっぱいです。

警察は、ひき逃げとみて事故を起こしたドライバーの行方を追っています