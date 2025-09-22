「なんでここから」鹿が…クマが飛び出し衝突寸前　トラックの間から自転車！間一髪で走り去る　愛知・北海道・埼玉

愛知・豊川市の夜の道路で目撃されたのは、茂みの中から現れたシカです。

目撃者がスピードを緩め停止すると、シカはそのまま道路を横断していきました。

目撃者：

怖いなと思った。人だけじゃなく動物も出てくるってことも意識しながら運転しないとダメだなって。

茂みの中から飛び出す動物は、他にも。

北海道・西興部村では、山道を走行中に茂みの中から突然、体長1メートルほどのクマが勢いよく飛び出してきたのです。

クマは目の前を横切ると、そのまま森の中へと入っていきました。

目撃者によると、クマも驚いて、慌てて逃げた様子だったといいます。

道路に飛び出してくるのは動物だけではありませんでした。

埼玉・草加市の県道では、対向車線を走行するトラックとトラックの間から、自転車が飛び出してきたのです。

目撃者によりますと、自転車に乗った人物は40代から50代くらいの男性だといい、平然とした様子で走り去っていったといいます。

目撃者：

何でここから来るんだろうって驚きがすごかった。少しでもブレーキ遅れていたらひいてたかなって思うと怖い。