¡ÚSKY-HI¡Û¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡BMSG¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×àSTARGLOWá¤ò¤ªÈäÏªÌÜ
22Æü¡¢¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSTARGLOW¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢SKY¡¾HI¤µ¤ó¤¬¡¢¡ØBMSG 3rd BOYS GROUP¡ÚSTARGLOW¡Û¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼µ¼Ô²ñ¸«¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚSKY-HI¡Û¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡BMSG¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×àSTARGLOWá¤ò¤ªÈäÏªÌÜ
¡ÖSTARGLOW¡×¤Ï¡¢SKY¡¾HI¤µ¤ó¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ëBMSG¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÖSTARGLOW¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
SKY-HI¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖSTARGLOW¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡È¤ÈÀä»¿¤·¡¢¡ÈÁÏ¶È°ÊÍèBMSG¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¿ÍýÁÛÁü¡¢²»³ÚÎÏ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁ´ÉôÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖSTARGLOW¡×¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡È¤È¾Ò²ð¡£
RUI¤µ¤ó¤Ï¡ÈÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤éÀ±¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÌë¶õ¸«¾å¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢À±¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬¼«Ê¬¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡È¤È¡¢¡ÖSTARGLOW¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¡¢SKY-HI¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÈÀ±¡¢¹¥¤¤½¤¦¤À¤â¤ó¤Í¡È¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢GOICHI¤µ¤ó¤Ï¡È¡ÖSTARGLOW¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¤¬1ÈÖ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡ÖMoonchaser¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢TAIKI¤µ¤ó¤Ï¡È¥À¥ó¥¹¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡È¤È¡¢ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¿È¤ÈGOICHI¤µ¤ó¤È¤Î¥é¥Ã¥×³Ý¤±¹ç¤¤¥Ñ¡¼¥È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È²óÅú¡£
ADAM¤µ¤ó¤Ï¡ÈºÇ½ª¿³ºº¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢¡ÖSTARGLOW¡×¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢²Î»ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¼¤ÒÀ¸¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤ÆÄº¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¸«¤É¤³¤í¤òÏÃ¤·¡¢º£¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°ÕÍß¤â¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÌ´¤òÊ¹¤«¤ì¤¿KANON¤µ¤ó¤Ï¡È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¤«ËÍÃ£¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿Êý¡¹¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢µ¢¤ë»þ¤Ë¡ÖSTARGLOW¡×¥é¥¤¥Ö¡¢Íè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¤Þ¤¿Íè¤è¤¦¤Í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¡¢Ì´¤ò¸ì¤ê¡¢RUI¤µ¤ó¤Ï¡È¤¤¤Ä¤«¤Ï¡¢¥É¡¼¥à¤È¤«³¤³°¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡È¤È¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
