【ローソン】ぼる塾・田辺智加が太鼓判！乳酸菌も摂れるお菓子「これめっちゃ美味しい」
ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【ファミリーマート】わたしはたとえ調整日でも美味しい物を紹介するよ！【教えてもらっためちゃくちゃ美味しいお菓子】』という動画をアップ。この中で、田辺さんが「これめっちゃ美味しいよ」と教えてくれたローソンのお菓子をご紹介します！
動画内で、田辺さんは、仕事で行った福岡で美味しいものをたくさん食べてきたとして、この日は少し食事制限をしているとコメント。そして、食後に「ちょっとこれ1本ぐらいいいかしら？」と取り出したのがこちらの商品。
◼︎ひと口サイズのビスケット
ローソン / 乳酸菌が摂れる ミニアスパラガスボーロ 税込158円（公式サイトへ）
口当たりまろやかなひと口サイズのビスケット。
美味しく食べて乳酸菌も摂れるのは嬉しいですね♪
◼︎軽くてサクサク
田辺さんは「アスパラガスだけど軽くて」といい、一つ食べると「マジでうまいこれ」「あ〜美味しい」とサクサク音を立てて味わっていました。
また、開封してしまっても、ジッパーがついているので便利だともコメント。一度に食べ切らず、ちょこちょこつまめるのがいいですよね♪
■動画もチェック
田辺さんのYouTubeチャンネルでは、お取り寄せスイーツなどのグルメや、日常の購入品などを紹介する動画が多数公開されています！ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。