猛暑の夏となった今年、朝晩はようやく秋らしくなりつつあります。県内各地で、ゆっくりと季節の変わり目を迎えています。

朝の最低気温は16度とようやく平年並みの気温となった22日の三次市。観光農園では栗拾いが始まっています。5ヘクタールの敷地では今月上旬から栗が落ちはじめ訪れた家族らが秋を収穫です。



■客

「秋ですね帰って栗ご飯とかにして食べようかなと思う」

■客

「子どもも楽しそうで良かった」





スーパーの売り場にも季節の訪れです。■宮脇キャスター「こちらぐるっと一周いろんな味のスープが並びます。鍋の季節の到来です」こちらの店舗では先週から鍋物の特設コーナーを設けました。今年新たに加わったとんこつスープのほか、あごだしやキムチなど、役20種類を揃えます。野菜売り場にはキノコのコーナー。シイタケやシメジなどがズラリと並びます。これからの季節に欠かせない白ネギやハクサイを手にすれば。■客「鶏の鍋」Q、やっとこの季節が来た■客「長かった 暑い季節が」■客「きょうはしゃぶしゃぶ。ちょっと寒いから温かいものを食べたいと思って 」■ゆめタウン広島 青果スタッフ 伊藤裕貴 さん「朝夕と肌寒くなってきたので鍋物の野菜を中心とした展開になっています。キノコなどを使った鍋物商材を提供していきたい」朝晩の気温が徐々に低くなる中、ようやく鍋の恋しい季節が訪れつつあります。【2025年9月22日放送】