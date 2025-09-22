¡ÚKNOCK¡¡OUT¡Û¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï ¸ÅÌÚ¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¾¡¤Ä¡×ÆâÆ£¡Ö±¿Ì¿¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¡ÖKNOCK¡¡OUT¡×¤Ï22Æü¡¢23Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖKNOCK¡¡OUT.57¡×¤Ç¥á¥¤¥ó¤ÎKNOCK¡¡OUT¡ÝBLACK¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¸ÅÌÚÀ¿Ìé¡ÊREX¡¡GYM¡Ë¤Ï57.5kg¤Ç¥Ñ¥¹¡£ÆâÆ£Î¿ÂÀ¡ÊBELLWOOD¡¡FIGHT¡¡TEAM¡Ë¤â57.4kg¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÌÚ¤Ï¥Á¥å¡¼¥à¡¼¥·¡¼¥Õ¡¼¤È²¦ºÂÀï¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Ç·ç¾ì¡£ÆâÆ£¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤·¤¿¸ÅÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»î¹ç¤ò¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ì½ï¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ø°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÆâÆ£¤Ï¡Ö11ÆüÁ°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ÆµÞ¤¤ç·è¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î11Æü´Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÌÀÆü¤ÏËÍ¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯±¿Ì¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÆü¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£