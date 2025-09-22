自民党の総裁選挙が22日、告示されました。県内では党員らに向けて投票用紙が発送され、選挙戦が始まりました。

22日、自民党広島県連は、総裁選挙の投票用紙を県内の党員・党友、2万2000人あまりに向けて発送しました。

自民党の総裁選挙には、5人が立候補を届け出ました。国会議員票と党員票、いずれも295票のあわせて590票をめぐって争われます。一回目の投票で、過半数を獲得する候補者がいなければ、上位2人による決選投票が行われます。

次の総裁に求めることについて広島県連の中本会長代理は。





■自民党広島県連 中本隆志 会長代理「今、何が優先的にやらなければいけないことなのか、掘り起こして、信頼回復ができる総裁の誕生を我々は望んでいると」街の人にも聞きました。■街の人「言葉に出されたことは必ず実行してくれる方になっていただければと」■街の人「物価高ですね、やっぱりこの辺をどうやって抑えるのか、経済を潤滑に回していくのかがポイントだと思います」広島の経済界からは。■広島商工会議所 池田晃治会頭「政権運営が安定していないと、経済政策はできないと思いますので、まずは政権運営を担える体制、これをしっかりとですね安定したものに構築していただきたいなと」一方、被爆者は。■広島県被団協 佐久間邦彦理事長「平和をどうやって維持していくのか、話し合いでどうやって進めていくのかということをどなたが首相になろうと、この課題は忘れたらまた命取りになりますよという風に私は思っています」総裁選挙は10月4日投開票です。【2025年9月22日 放送】