子どもたちがふるさとを知り、災害への備えを学びました。

雲仙・普賢岳の噴火災害を経験した島原市で、気球から街並みを眺めるイベントが開かれました。

大空に飛び立つ巨大な気球。

子どもたちから歓声が上がります。

イベントは、雲仙・普賢岳の噴火災害を経験していない世代に、まちを知り災害時の対応について考えてもらおうと、島原ロータリークラブが開催しました。

（参加者）

「思ったより怖くなかった」

（参加者）

「景色がきれいで、また乗ってみたいと思った」

（参加者）

「海の方が見えた。すごくきれいだった」

（参加者）

「ずいぶん高くて少し怖かった。まちの自然が広がっていてきれいだった」

強風の影響で、予定より高度を下げての飛行となりましたが、子どもたちは空からの眺めを楽しんでいました。

また 島原復興アリーナでは、災害時の情報収集に欠かせないラジオづくりにも挑戦。

（参加者）

「結構(部品を)差し込むところがずれたりするので、難しかった。難しかったけど、いい体験になった」

（島原ロータリークラブ 川村 秀文 会長）

「ここで火山の恐ろしさを正しく知ってもらうこと、その一方で火山にはいろんな恵みがあるということも合わせて知ってもらい、ふるさとを愛してもらいたい」

イベントには、市内の小学生など約60人が参加し、災害への備えを確認しました。