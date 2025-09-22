元阪神で野球評論家の岩田稔氏（４１）が２２日、初のレギュラーラジオ番組、ラジオ関西「岩田稔の“やらなしゃーない！”」（１０月３日スタート、金曜、深夜０・３０）の初収録に臨んだ。

初回と２回目の収録を終えた岩田氏は「初回は構えすぎていましたね」と苦笑しつつ、「このラジオを聞いて、また明日から頑張ろうって、前向きな気持ちになってもらえるような番組にしたい」と、今後への意気込みを語った。

初回と２回目のゲストには大阪桐蔭の後輩でもある福森大翔さんを招いた。福森さんは２６歳で人口１０万人あたり６例未満の「希少がん」と診断され、今も闘病を続けている。番組内では岩田氏自身の１型糖尿病についても触れ、「他にも戦っている人たちの思いを聞いて、それをいろんな方に伝えていきたい。そうしたらみんながハッピーになるんじゃないですかね」と、力を込めた。

幼少期はＦＭラジオ好きで「大阪の放送局にステッカーをもらいにいったりしていた」ほど。初のラジオレギュラー番組に「自分の中ではラジオに縁を感じています」と笑顔を見せる。

引退後も１型糖尿病への支援活動を続ける中で「いろんな人と出会ってみて、話さないと伝わらないことって多い。１型糖尿病に関しても知らない方がめちゃくちゃ多い。理解してもらうためにしゃべって伝えることがどれだけ大事か」と言葉の重要性を実感。「しゃべりがうまくなったらなと思っていたところで、チャンスをいただけました」と、今後の成長のために番組への全力投球を誓った。