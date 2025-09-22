嵐の二宮和也（４２）が主演を務める映画「８番出口」が、韓国で行われている「第３０回 釜山国際映画祭」（１７日〜２６日）の“ミッドナイト・ファッション・セクション”に公式招待され、二宮が共演者の河内大和（４６）、川村元気監督（４６）とともに訪韓した。

１９日には、映画祭の代表的なトークプログラム「アクターズハウス」に、日本人俳優として初めて出席。現地メディアの国民日報などによると、二宮は「僕の出演作が世界へ羽ばたき、評価されることが夢だった」「『釜山国際映画祭』で『８番出口』が上映されて、韓国にいる皆さんが１回でも多く見られる機会が用意されて幸せ」と明かしたことを伝えた。

また「今回は僕の出演作が韓国に来たので、今度は僕自身が韓国へ来るべきではないだろうか」と、韓国での活動に意欲を示したとし、「韓国語で演じて、皆さんの心を動かすということが僕の夢の一つになった」と現地ファンを喜ばせたという。

続けて「嵐の活動時から、ファンの皆さんが率先して動いてくれていたので、その恩返しがしたい。皆さんの自宅のテレビでお会いできる作品提案が僕に届くように、皆さんはもっと『二宮に会いたい』と叫んでほしい」と笑いを誘ったと伝えた。