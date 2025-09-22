清水みさと、夫・サバンナ高橋茂雄と「サプライズまみれ」ドジャース戦観戦報告「奇跡の連続ですごい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/22】タレントの清水みさとが9月21日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄とドジャー・スタジアムで野球観戦をした際の出来事を振り返った。
【写真】サバンナ高橋茂雄、美人妻と観戦満喫ショット
清水は「ドジャー・スタジアムで観戦」と高橋とドジャー・スタジアムで「LA」ポーズを決めるプライベートショットを投稿。「オオタニさんの51号ホームランに、ドジャースの連勝、グラスノーのバブルヘッド、舞台で何度も共演してる仲良しみかちゃんに、偶然スタジアムで会って感激してたら、サプライズプロポーズ&球場の大祝福（居合わせた奇跡）」と大谷翔平選手のホームランを目の当たりにした他、友人のサプライズプロポーズ現場に居合わせたことを明かした。
そして「帰りは、最後まで観戦してるのに、たむけんさんの車に乗るとなぜか魔法のように渋滞を抜けだせるのでした（LAを熟知しまくっててすごかった）」とロサンゼルスに住むお笑いタレントのたむらけんじの運転でスムーズに帰れたという。清水は「2日間、とんだサプライズまみれの、一生忘れられないドジャー・スタジアム。神 たのしかった〜〜」とつづっている。
この投稿には「奇跡の連続ですごい」「夫婦でLAポーズ可愛い」「ラブラブでほっこり」「たむけんさん流石」「運に恵まれてる」といった声が寄せられている。
2人は2022年12月19日、それぞれのSNSで結婚を発表。出会いのきっかけは2人の共通の趣味のサウナで、新婚旅行でもサウナ旅をして話題となっていた。（modelpress編集部）
