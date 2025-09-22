東京・渋谷駅直結の大規模複合施設「渋谷ストリーム」について、壁面緑化されていたはずの外壁から植物が取り除かれた、と2025年9月下旬ごろからXで拡散されている。

施設側は取材に、「壁面緑化の更新工事に伴う撤去」だと答え、今後は復旧するものと説明している。

「無機質なコンクリートジャングルに」

Xユーザー・KIRIN（＠Kirinsan4567）さんが21日に投稿した写真では、川沿いの外壁を広範囲に覆っていた植物が消え、下のコンクリートがあらわになった様子だった。緑にあふれ、鮮やかだった施設の雰囲気が一変し、Xでは「渋谷ストリームが無機質なコンクリートジャングルに」「遂に撤去されてしまったんですね...」「あらら」などと困惑する声が広がっていた。

このままの状態で運営を続けるのか。渋谷ストリーム・マネジメントオフィスの担当者は9月22日にJ-CASTニュースの取材に応じ、壁面緑化した面積は約2000平方メートルだと説明しながら、9月に「全撤去完了」したと認めた。そのうえで、

「壁面緑化の更新工事に伴う撤去です」

と経緯を明かした。今後は同一面積の緑化を再設置するといい、「更新に伴うものですのでご安心ください」と呼びかけている。