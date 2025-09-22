なりたい憧れNo.1♡【乃木坂46・金川紗耶】の“圧倒的美ジュアル”の秘訣に迫る！
Rayではモデルとして、乃木坂46ではアイドルとして活躍する“やんちゃん”こと、金川紗耶。今回は、そんなやんちゃんの「圧倒的美ジュアルの秘訣」をご紹介します。スキンケアのこだわりや、あかぬけるために努力したことなど...！“美”についてのインタビューをぜひチェックしてね♡
溺れたい、圧倒的美ジュアル。【金川紗耶】
なれるものならなりたい憧れナンバーワン
ときに色っぽく、ときにあどけなく......オトナと少女のいいとこどりをした、圧倒的美ジュアルを誇るやんちゃんこと、金川紗耶♡
Rayではモデルとして、乃木坂46ではアイドルとして、まぶしいぐらいにキラキラとした魅力を発信するやんちゃんの“美”をお届けします。
美を追求するということ
Question 美ジュアルをキープするために気をつけていることは？
「17才ぐらいまでずっと化粧水もつけずに洗顔だけで生きていたんですけど、乃木坂46に入ってメイクをするようになったのでスキンケアを気をつけるようになりました（笑）。
20代になると吹き出物が気になったり、肌がゆらいだりすることが増えて、美容にお金をかけるようになりました。
あと、最近ビタミンを多くとるようにしています」
Question あかぬけるために努力したことを教えて？
「なにを努力したかと聞かれると、メンバーから美容情報を教えてもらったり......かな。
あとはやっぱりRayモデルを始めてからメイクもファッションもより好きになったので、だんだんとあかぬけていったんだと思います」
Question 肌のお手入れとメイクのこだわりはある？
「まつ毛がお気に入りのパーツなので、まつ毛美容液は毎日2種類使っています。
肌のお手入れとしては保湿を重視しているから、お風呂のなかで10分パックをするし、化粧水も2種類使っています。
メイクだと昔から鼻がコンプレックスなのでノーズシャドウはマストだし、アイシャドウでは下の目尻と目頭の内側に締め色を使うようにしていますね」
Question やんちゃんにとっての圧倒的美ジュアルといえば？
「私の憧れのビジュアルとしては櫻坂46の藤吉夏鈴ちゃん。ボーイッシュでカッコいい感じが本当に素敵だと思ってます」
金川紗耶
かながわ・さや●2001年10月31日生まれ、北海道出身。O型。2018年に乃木坂46の4期生としてデビュー。
地元・北海道で放送中のラジオ『IMAREAL』内ではレギュラーコーナーを持つなど、マルチに活動中。
撮影／横浪修 スタイリング／伊藤ミカ ヘア&メイク／Kanako（TRON）モデル／金川紗耶（本誌専属）取材・文／アンドウヨーコ
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海