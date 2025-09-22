【ポイント】

・秋分の日（23日）は、北〜東日本で秋晴れ。

・日中は過ごしやすいが、朝晩はヒンヤリ。服装に注意。

・西日本は曇りや雨。沖縄は台風の影響で大しけ。

・25日（木）は北日本で雨だが、関東〜九州は晴れて、真夏日も。・28日（日）以降は秋雨。

【全国の天気】

23日（火）は「秋分の日」。北〜東日本は、さわやかな秋晴れとなり、絶好の行楽日和となりそうです。日中は過ごしやすいですが、朝晩は少しヒンヤリしますので、服装で上手に調整してください。

一方、西日本は湿った空気が流れ込み、雨が降りやすいでしょう。九州の太平洋側では雨脚の強まる所もありそうです。また、台風18号の影響を受ける沖縄は大しけとなる見込みで、高波に警戒が必要です。

■予想最低気温（前日差）

札幌 14℃（＋3 9月中旬）

仙台 17℃（＋1 9月中旬）

新潟 18℃（＋2 9月下旬）

東京 18℃（±0 9月下旬）

長野 16℃（＋3 9月下旬）

名古屋 21℃（＋1 9月中旬）

大阪 24℃（＋3 9月上旬）

広島 21℃（＋1 9月中旬）

高知 23℃（±0 9月上旬）

福岡 22℃（±0 9月中旬）

鹿児島 26℃（-1 熱帯夜）

那覇 28℃（＋1 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 23℃（＋1 9月中旬）

仙台 25℃（±0 9月中旬）

新潟 28℃（＋2 9月上旬）

東京 27℃（±0 9月中旬）

長野 25℃（＋1 9月中旬）

名古屋 28℃（-1 9月下旬）

大阪 29℃（-1 9月中旬）

広島 25℃（-5 10月上旬）

高知 29℃（-2 9月中旬）

福岡 28℃（-2 9月中旬）

鹿児島 32℃（＋1 8月下旬）

那覇 33℃（±0 真夏並み）

【週間予報】

24日（水）も北〜東日本は秋晴れが続きますが、九州や四国では本降りの雨が続きそうです。

25日（木）は北日本や北陸で雨。関東や東海は25日（木）〜27日（土）にかけて晴れて、真夏日になる所があるでしょう。26日（金）は名古屋で34℃、東京で32℃の予想です。

28日（日）は雲が多く、雨の降る所がありますので、週末のお出かけは27日（土）がおすすめです。