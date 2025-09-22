日テレNEWS NNN

写真拡大

【ポイント】
・秋分の日（23日）は、北〜東日本で秋晴れ。
・日中は過ごしやすいが、朝晩はヒンヤリ。服装に注意。
・西日本は曇りや雨。沖縄は台風の影響で大しけ。
・25日（木）は北日本で雨だが、関東〜九州は晴れて、真夏日も。・28日（日）以降は秋雨。

【全国の天気】
23日（火）は「秋分の日」。北〜東日本は、さわやかな秋晴れとなり、絶好の行楽日和となりそうです。日中は過ごしやすいですが、朝晩は少しヒンヤリしますので、服装で上手に調整してください。

一方、西日本は湿った空気が流れ込み、雨が降りやすいでしょう。九州の太平洋側では雨脚の強まる所もありそうです。また、台風18号の影響を受ける沖縄は大しけとなる見込みで、高波に警戒が必要です。

■予想最低気温（前日差）

札幌　　14℃（＋3　9月中旬）
仙台　　17℃（＋1　9月中旬）
新潟　　18℃（＋2　9月下旬）
東京　　18℃（±0　9月下旬）
長野　　16℃（＋3　9月下旬）
名古屋　21℃（＋1　9月中旬）
大阪　　24℃（＋3　9月上旬）
広島　　21℃（＋1　9月中旬）
高知　　23℃（±0　9月上旬）
福岡　　22℃（±0　9月中旬）
鹿児島　26℃（-1　熱帯夜）
那覇　　28℃（＋1　熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌　　23℃（＋1　9月中旬）
仙台　　25℃（±0　9月中旬）
新潟　　28℃（＋2　9月上旬）
東京　　27℃（±0　9月中旬）
長野　　25℃（＋1　9月中旬）
名古屋　28℃（-1　9月下旬）
大阪　　29℃（-1　9月中旬）
広島　　25℃（-5　10月上旬）
高知　　29℃（-2　9月中旬）
福岡　　28℃（-2　9月中旬）
鹿児島　32℃（＋1　8月下旬）
那覇　　33℃（±0　真夏並み）

【週間予報】
24日（水）も北〜東日本は秋晴れが続きますが、九州や四国では本降りの雨が続きそうです。

25日（木）は北日本や北陸で雨。関東や東海は25日（木）〜27日（土）にかけて晴れて、真夏日になる所があるでしょう。26日（金）は名古屋で34℃、東京で32℃の予想です。

28日（日）は雲が多く、雨の降る所がありますので、週末のお出かけは27日（土）がおすすめです。