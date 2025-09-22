立憲民主党の野田佳彦代表と、国民民主党の玉木雄一郎代表がこの土日に相次いで富山入りし、講演や街頭演説を行いました。



2人は自民党の総裁選について参議院選挙後の政治空白を厳しく批判するとともに、自民党とどう向き合っていくかなどを語りました。



立憲民主党 野田佳彦代表

「旧安倍派の裏金に関わっていたような人たちが、急に元気になって石破さんを下そうとする。その流れを決定付けたのは、いまだに派閥を解消していない元総理だったり」





おととい、県内を訪れた立憲民主党の野田佳彦代表。参議院選挙の後にみられた自民党の党内抗争や「フルスペック型」の総裁選は、政治空白が長いと批判しました。立憲民主党 野田佳彦代表「補正予算の実質的な指示って、まだ何にもないんです。関税に対する対策も物価高の対策も具体的な指示がないまま。臨時国会が開かれるのは11月とか、下手すると12月になる可能性もある。これはあまりにも政治空白が長すぎて、国民不在ではないかと思います」野田代表は、自民党総裁選の候補者が野党を意識した政策や発言になっていると指摘しました。立憲民主党 野田佳彦代表「いろんな自民党の人たちが、従来の主張とは違うことを、野党が主張していることをかなり意識した、そうした政策を発表し始めたので、これ実現可能性が十分出てきたというふうに思います」一方、きのう富山市を訪れた国民民主党の玉木雄一郎代表。富山駅前では、若い世代が多い聴衆を前に自民党はスピード感がないと批判しました。国民民主党 玉木雄一郎代表「石破さんが長く引っ張っちゃったね。やめると決めたら今度は自民党の総裁選挙、フルスペックでやると。私たちが求めているのはスピードです」そして自民党とどう向き合うかについては。国民民主党 玉木雄一郎代表「私たちと去年の12月に約束したガソリンの暫定税率を廃止する、そして103万の壁を178万円目指して今年から引き上げる、この3党で文書まで交わして約束したあの合意をきちんと守ってもらいたい。守れる人に総裁になってもらいたいと思いますがいかがでしょうか」玉木代表が今回富山を訪れたのは、地方議会の議員や国会議員を増やそうと、候補者募集説明会を開くためです。国民民主党 玉木雄一郎代表「年内にも解散総選挙があるという前提で国政の、要は衆議院の候補者の発掘擁立も急ぎたい。富山県内でも擁立数を増やしていきたい」前回衆院選で公認候補を擁立した富山3区のほか、前回擁立しなかった富山2区にも、新たに候補者を立てる考えを示しました。自民党が、党員投票を含む総裁選で党勢の立て直しを目指す一方、野党も地方での足がかりの拡大を目指し、今後の解散総選挙に備えようとしています。