5人が立候補した自民党の総裁選挙で、投票するのは国会議員と党員ですが、富山県民は、誰が新総裁にふさわしいと考えているのか、そして、期待する政策は何か富山市で聞きました。



数家直樹キャスター

「自民党総裁選に立候補した5人の顔写真が入ったパネルを用意しました。皆さん誰が相応しいと考えているんでしょうか」



高岡市・50代

「女性総理（高市候補）になっていただきたいなって思います。女性が働きやすくなったらいいなと願いを込めて、ジェンダーレスの時代にって思います」





富山市・30代「小泉さん。子育てに重点を置いた政策を進めていただけるとうれしいです」富山市・80代「若返りで言うたら小泉さんだけど、全般的に全部考えたら林さん、国際情勢とかいろんなものを入れたら」記者「期待したい政策は何ですか」「やっぱり経済やろね、あとはコメ」富山市・70代「私は小泉進次郎、頑張り屋です。厚生年金上げてほしいし、物価を安くしてほしいですね、生活苦しいです」富山市・70代「僕は自民党は支持しとらんがです」記者「総裁選については」「興味あるけど、ちょっと腑抜けしてますね。皆、庶民の味方をしてくれないものですから」富山市・60代「小林さんかな。若いというか、今までとタイプが違うというかしがらみがないというか、そんな感じですね。いろんなところ訪問しているみたいですので、経済対策かな」富山市・40代「小泉さんで、なじみがあるからという感じですかね。身近なおコメのこととかに農水省で関わってくださってたって、子育てとか福祉に関わるようなことですね。子どもが生まれたばかりで暮らしやすい、助かるなということです」