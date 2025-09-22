SOMPO WEリーグ・女子サッカーです。アルビレックス新潟レディースは3ゴールを奪う快勝で待望の今シーズン、ホーム初勝利です。



3シーズンぶりの開催となった新発田市でのホーム戦。



新潟は前半32分、左サイドからのクロスに滝川！ケガから復帰した滝川が飛び込みます。すると、前半35分、再び左サイドから。園田のクロスに、川澄！キャプテン川澄の今シーズン初ゴール。チームのWE通算100ゴールで先制します。





その後、同点とされますが、後半5分。山本のコーナーキックに滝川！上手く合わせました。「新発田のアイドル・滝川」が期待に応え、再びリードを奪います。さらに後半34分、上尾野辺のコーナーキック。追い風を上手く利用して、直接ゴールを狙うと…再びコーナーキックのチャンスを得ます。今度は逆サイドから山本が蹴ったボールがそのままゴールへ！3ゴールを奪った新潟。1100人のサポーターとホーム初勝利の喜びを分かち合いました。〈川澄奈穂美選手〉「勝ったどー、ホーム初勝利ー！」〈滝川結女選手〉「新発田市での開催だったので、得点・勝利で期待に応えられてよかった」ここで順位表です。アルビレディースは勝ち点13で現在4位につけています。ホーム初勝利の勢いそのままに、連勝を期待しましょう。次の試合もホームです。9月27日、ビッグスワンで現在2位の日テレ・東京ヴェルディベレーザと対戦します。