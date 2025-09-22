新型コロナウイルスの感染拡大により、今月、富山市の小学校と中学校2校で、学級閉鎖の措置がとられていることがKNBの取材でわかりました。2学期が始まったことで、特に子どもたちの間で新型コロナの感染が拡大しているとみられます。



関係者によりますと、富山市の奥田小学校で、新型コロナ感染拡大に伴い6年生の1クラスで、あさって少なくとも1日、学級閉鎖の措置がとられます。





さらに、奥田中学校でも今月8日の1日、新型コロナの感染拡大で学級閉鎖としたということです。県教育委員会は今月、学級閉鎖とした事例は2件としつつも、学校名を明らかにしていません。「新型コロナのこれまでの経緯を考慮し、児童・生徒のプライバシー保護のため」としています。一方、KNBは、新型コロナと同じく5類の感染症に分類されている季節性インフルエンザは、学級閉鎖の学校名などが公表されていることなどから、同様に学校名を示しました。新型コロナの感染は県内で拡大していて、今月14日までの1週間に報告された感染者は、1医療機関あたり9.46人で今年最多を更新しています。特に10歳から14歳で、前の週のおよそ1.5倍となるなど、学校での感染が拡大しています。県衛生研究所は、手洗いや換気、人が多い場所でのマスク着用など、基本的な感染対策を呼びかけています。