人気のアニメ映画「名探偵コナン」の最新作を監督した重原克也さんは、南砺市出身です。重原監督はきょう、母校の福野小学校を訪れて、後輩たちに自らの経験を語りました。高橋記者がお伝えします。



「真実はいつもひとつ！」



南砺市の福野小学校で子どもたちに語りかけたのは、アニメ監督の重原克也さんです。



重原さんは今年4月に公開された「劇場版 名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのふらっしゅばっく）」で監督を務めました。





この作品は観客動員1000万人を突破して、興行収入144億円をあげました。まさに日本のアニメ界の第一線で活躍しています。重原さんは、今回、コナンの監督に選ばれたのは運が良かったとしたうえで、運をつかむためには努力が必要と語りました。アニメ監督 重原克也さん「これをやりたいと思って続けていって、いつかなうか分からないけど、とにかく続けたというのが自分の強み。今はやりたいことをどんどん自分からやって、今を楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと僕は思います」講演の最後には数分でコナンのイラストを描きあげた重原さん。子どもたちは興味津々です。6年生「今自分の持っている夢に向かってできること頑張れることを、趣味みたいな範囲でしかできないけどやりたいなって思った」6年生「今習っている柔道を一生懸命頑張りたいなって思いました」今回、卒業以来およそ30年ぶりに母校を訪れた重原さん。小学校時代にはイラストクラブに入っていました。そのことは、本人は覚えていないといいますが、卒業アルバムに写真が残っていました。当時は役に立たないと思っていても、自分の中に経験として残っていたものが、今回の映画や今の仕事に生きていると言います。アニメ監督 重原克也さん「やって、って言われて出てくるものって、今まで自分が見てきたものややってきたものしか出せない。意識してないけど、見たり聞いたり覚えているものが、たまたま今回アイデア出さなきゃという時に出てきたかな」自分のやりたいことを続けることの大切さ。母校の後輩たちに響いているようでした。どんな経験でも将来生きてくるというのが印象的でした。子どもたちには様々なことに触れてほしいですね。