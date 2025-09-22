「名探偵コナン」重原克也監督 母校で語る南砺市福野出身
人気のアニメ映画「名探偵コナン」の最新作を監督した重原克也さんは、南砺市出身です。重原監督はきょう、母校の福野小学校を訪れて、後輩たちに自らの経験を語りました。高橋記者がお伝えします。
「真実はいつもひとつ！」
南砺市の福野小学校で子どもたちに語りかけたのは、アニメ監督の重原克也さんです。
重原さんは今年4月に公開された「劇場版 名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのふらっしゅばっく）」で監督を務めました。
重原さんは、今回、コナンの監督に選ばれたのは運が良かったとしたうえで、運をつかむためには努力が必要と語りました。
アニメ監督 重原克也さん
「これをやりたいと思って続けていって、いつかなうか分からないけど、とにかく続けたというのが自分の強み。今はやりたいことをどんどん自分からやって、今を楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと僕は思います」
講演の最後には数分でコナンのイラストを描きあげた重原さん。子どもたちは興味津々です。
6年生
「今自分の持っている夢に向かってできること頑張れることを、趣味みたいな範囲でしかできないけどやりたいなって思った」
6年生
「今習っている柔道を一生懸命頑張りたいなって思いました」
今回、卒業以来およそ30年ぶりに母校を訪れた重原さん。小学校時代にはイラストクラブに入っていました。
そのことは、本人は覚えていないといいますが、卒業アルバムに写真が残っていました。
当時は役に立たないと思っていても、自分の中に経験として残っていたものが、今回の映画や今の仕事に生きていると言います。
アニメ監督 重原克也さん
「やって、って言われて出てくるものって、今まで自分が見てきたものややってきたものしか出せない。意識してないけど、見たり聞いたり覚えているものが、たまたま今回アイデア出さなきゃという時に出てきたかな」
自分のやりたいことを続けることの大切さ。母校の後輩たちに響いているようでした。
どんな経験でも将来生きてくるというのが印象的でした。子どもたちには様々なことに触れてほしいですね。