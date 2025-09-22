キンタロー。「フライングゲットの神様」前田敦子と新作映画ヒット祈願 ディカプリオ主演『ワン・バトル・アフター・アナザー』公開前イベント
レオナルド・ディカプリオさん主演の映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」のイベントが行われ、前田敦子さん（34）が登場しました。
司会：
なんと！“あの方”が緊急来日して…。
前田敦子さん：
本当ですか？
司会：
会ったことないですよね？
前田敦子さん：
もちろんです、え〜どうしよう！
そして、「Everybody！Nice to meet you！2頭身のレオナルド・ディカプリオです」と登場したのは…レオナルド・ディカプリオさんではなく、キンタロー。さん（43）ふんする“キンタプリオ”。
前田敦子さん：
愛おしいですね。
キンタロー。さんふんする“キンタプリオ”：
オーマイガー！This is my 神様。フライングゲットの神様。彼女ナシではメシ食えな〜い。（Q.メシ食えない！？）オフコース！
10月にいよいよ公開される「ワン・バトル・アフター・アナザー」のヒットを願い、一足早く“オスカー像”が贈られました。
キンタロー。さんふんする“キンタプリオ”：
ありがとうございます！オスカー像フライングゲット！