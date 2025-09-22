キンタロー。「フライングゲットの神様」前田敦子と新作映画ヒット祈願　ディカプリオ主演『ワン・バトル・アフター・アナザー』公開前イベント

レオナルド・ディカプリオさん主演の映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」のイベントが行われ、前田敦子さん（34）が登場しました。

司会：

なんと！“あの方”が緊急来日して…。

前田敦子さん：

本当ですか？

司会：

会ったことないですよね？

前田敦子さん：

もちろんです、え〜どうしよう！

そして、「Everybody！Nice to meet you！2頭身のレオナルド・ディカプリオです」と登場したのは…レオナルド・ディカプリオさんではなく、キンタロー。さん（43）ふんする“キンタプリオ”。

前田敦子さん：

愛おしいですね。

キンタロー。さんふんする“キンタプリオ”：

オーマイガー！This is my 神様。フライングゲットの神様。彼女ナシではメシ食えな〜い。（Q.メシ食えない！？）オフコース！

10月にいよいよ公開される「ワン・バトル・アフター・アナザー」のヒットを願い、一足早く“オスカー像”が贈られました。

キンタロー。さんふんする“キンタプリオ”：

ありがとうございます！オスカー像フライングゲット！