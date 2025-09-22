こちらは南砺市のスキー場イオックス・アローザです。ゲレンデにはこの時期、黄色やオレンジの花を咲かせるキバナコスモスが植えられていて見ごろを迎えています。



佐伯翔太キャスター

「さわやかな風が吹く南砺市のスキー場です。キバナコスモスの花が咲き誇り、オレンジ色のじゅうたんが広がっているようです」



ゲレンデに広がる黄色やオレンジの鮮やかな花。





イオックス・アローザでは、およそ1万平方メートルのゲレンデに植えられたキバナコスモスが見ごろを迎えています。7月から先月にかけて雨が少なかったことや、厳しい暑さの影響から、例年より開花が2週間ほど遅れていましたが、水をまくなど対策をとりました。花の時期に合わせてキバナコスモスまつりが開かれていて、ゴンドラも運行されています。けさの最低気温は、氷見市で14度ちょうど、南砺市高宮で15度ちょうどなど、すべての観測地点で今シーズン最も涼しくなりました。秋晴れの空のもと家族連れなどが花を楽しんでいました。花を見に来た人「きのう暑かったが、けさめっきり涼しい。昨日、雨降ったからお花も綺麗でいい感じです」「はじめて来たんですけどこんなきれいだと思ってなくてほんときれいです」イオックス・アローザの「キバナコスモスまつり」は来月5日まで開かれています。