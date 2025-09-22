Phooto: chisato kuroda

ちょっと意外？ いや、その片鱗はありました。

先日発売されたiPhone 17シリーズ、今年はベースモデルの「iPhone 17」、プロモデルの「iPhone 17 Pro／Pro Max」、気合の薄さ一点勝負な「iPhone Air」と3ラインナップで登場。

僕は発表前まで「新作だしびっくり薄さはインパクト強いからiPhone Airが人気でしょう！（当時はiPhone 17 Airという名前で噂されていました）」なんて踏んでいたんですが、どうやら実際の世界の動きは違うみたい。

MacRumorsによると（情報元は米国のニュースサイトThe Information）、アップルはiPhone 17の生産を増強を計画。製造サプライヤー2社に1日あたりの生産量の30％増加を通知しているとのこと。

冷静に考えてコスパ良いよね、iPhone 17って

iPhoneって、例年ならProシリーズが人気な雰囲気がありますけど、今年のデザインはやっぱちょっと賛否わかれるところがあるのかもしれませんね…。iPhone Airのバッテリー持ちも不安といえば不安。

一方で、ベースモデルのiPhone 17。見た目こそ変わっていませんけど、画面がProと同じ6.3インチにちょっと大きくなったり、最大120HzのProMotionに対応したり…と「表示に関してはほぼPro」みたいに進化しているんですよね。ストレージだって256GBスタートになりました。

これまでPro機じゃないと手に入らない機能がいくつか降りてきつつ、Proモデルより300ドル（国内では5万円）安いiPhone 17。ある意味この端末、Proキラーとも言えるんじゃないかな？

望遠カメラ要らないなら、今年はiPhone 17がお買い得。この説、どうでしょうか!?

iPhone 17とiPhone 16の違いまとめ。今年は買いだ！

Source: MacRumors, The Information