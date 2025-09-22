グラビアアイドル・鈴木ふみ奈さんのデビュー15周年を記念した写真集『鈴木ふみ奈 写真集 GRACE』（撮影：鈴木ゴータ、税込3520円、日之出出版）が9月25日にリリース。一部中面ページが先行開されました。



【写真】隠しきれないIカップバスト。アオザイ姿が美しい鈴木ふみ奈さん

15年間の活動の集大成となる本作は、「GRACE（優美さ、しとやかさ）」をテーマに、ベトナムのダナンと世界遺産のホイアンで撮影。彼女の魅力を余すことなく収録し、新境地への挑戦も感じさせる内容となっています。



青い海が広がるダナンと、ランタンが幻想的に灯る歴史あるホイアンを舞台に、今の彼女だからこそ表現できる、大胆かつ透明感あふれる自然体な姿を収めた1冊。ダナンの白い砂浜やホイアンのエキゾチックな歴史的な街並みを背景に、多彩な表情や自然体の魅力が存分に引き出されています。民族衣装のアオザイ姿や、履いてないと錯覚するようなシースルーランジェリー衣装など、様々なドキッとするカットを多数収録しています。



高いクオリティを誇る「SUNNY GIRL」誌面をさらにグレードアップさせた珠玉のカットを多数収録しており、長年のファンから初めて彼女を知る人まで、すべての人に手に取ってほしい永久保存版です。



鈴木さんは「15年間の集大成として、大胆で、そして自然体の私を詰め込んだ一冊になっています。撮影はベトナムのダナンとホイアンで行いました。青い海と歴史ある街並みの中で、今の私だからこそ表現できる新しい姿をたくさん残してきました。これまで支えてくれた皆さんに、感謝の気持ちを込めて、そして、これからの進化も楽しみにしてもらえるような作品になっていますので、ぜひ手に取っていただけたらうれしいです」と語っています。



鈴木さんは「ミス・ワールド・ジャパン2018」審査員特別賞を受賞。抜群のスタイルと魅力的な笑顔で多くのファンを魅了しSNS総フォロワーは150万人以上。近年は女優としても活躍しており、NHK朝ドラ『あんぱん』、NETFLIX映画『シティハンター』など、話題のドラマや映画に出演しています。



【鈴木ふみ奈さんプロフィル】

生年月日 1990年7月5日 埼玉県出身 血液型AB型 サイズT167B96(I)W60H93S24.5 日本大学芸術学部音楽学科卒 ミス・ワールド2018審査員特別賞 ​特技サックス、ピアノ 趣味サウナ、ポーカー