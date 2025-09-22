SOMPO WEリーグ・女子サッカーのアルビレックス新潟レディースは9月20日、セレッソ大阪ヤンマーレディースと対戦し、3ゴールを奪う快勝を決めました。待望の今シーズン、ホーム初勝利です。



得点を決めた3選手に試合後、話を聞きました。



Ｑ）先制点について―



【 川澄奈穂美選手】

今週の練習はクロスのところで、上げるタイミングや入っていく場所をチームの共通理解として やってきたので、園田選手と目が合って“ここに来い”って思ったらもう、ピッタリのところに来たので、ちょっと良いボール過ぎてドキドキするぐらいでした。





良いボール過ぎて(シュートを)頭で行こうか、足で行こうか迷ったんですけど、 迷った時には頭で行った方がいいので、思い切って頭で行きました。Ｑ）川澄選手の今季初ゴールがチームのＷＥリーグ通算100ゴールとなった。 節目のゴールを自身が決めたことは―【 川澄奈穂美選手】今日、1点目を取ればそういうことは知ってたんですけど、個人的には99ゴール目が良かったなと思いつつ、そんなことも言っていられないので(笑)前節（9/14 RB大宮戦）決められるチャンスもあったので、今日スカッと決められて良かったと思います。そうやって色んな方が積み重ねてきたゴールの先に100ゴール目。どの1点も貴重な1点ですけど、節目のゴールを決められたのは素直に嬉しいです。 サポーターの皆さん「100ゴール目おめでとう」とか声掛けしてくださったので、 そういうところも見てくださっているんだなと思って嬉しかったです。また、100ゴール目に“こんな人いたんだ”と思われるくらい、長くアルビレックス新潟レディース、WEリーグが続いて200、300…とどんどん続いていくようになればいいと思います。今日はそのメモリアルのゴールで終わりじゃなく101点(滝川選手)、102点(山本選手)と続いてよかったなと思いました。何よりやっぱり勝てたっていうのが一番嬉しいですね。Ｑ）ホームでは３試合目で待望の勝利。今季ホームで勝てず、もどかしさもあった？【 川澄奈穂美選手】もうもどかしさしかなかったです。 昨シーズンから考えてもホームでの勝利が本当に久しくなかったので、それはみんなも感じていたことですし、実際に口にも出していました。今日はとにかくホームで勝つというところ、もうそこだけを考えてやろうというくらい強い気持ちで試合に挑みました。ほっとしたのもそうですけど、今日は嬉しいっていう方がすごく大きかったです。Ｑ．今日は新発田市開催で1,163人が来場。皆さんの笑顔を見て―新潟市内ではない場所でもホームゲームとして皆さんが良い雰囲気を作ってくださるのが やっぱりアルビサポーターのすごさだなと思いましたし、そんな皆さんと「アイシテルニイガタ」を歌えてすごく嬉しい試合になりました。次は強豪・ベレーザとの対戦なので、また1週間、全員でしっかり良い準備をしてチャレンジャーとして挑んでいきたいなと思っています。



決勝ゴールを決めたMF滝川結女選手は……



【滝川結女選手】

まだ今シーズン、ホームで勝利がなかったので、 今日は試合前から監督もキャプテンもホームで勝つことだけを考えるという話もあったので、しっかりみんなとサポーターの皆さんと喜べて勝つことができたっていうのは良かったなと思います。



Ｑ）ケガ(9/3右踵骨剥離骨折 全治6週間の診断）から予定より早い復帰となりましたが―



【滝川結女選手】

自分の完治力もすごかったと思うんですけど(笑)、痛みもそんなに強くなかったのでトレーナーと監督としっかり話し合って、今日の試合に向けて準備していこうとなりました。



Ｑ）得点はコーナーキックからのボレーシュートでしたが―



【滝川結女選手】

自分がゴールキーパーの前にいたんですけどマークがいなかったので、フリーというのもありました、しっかり飛び込んで決められたのは良かったなと思います。



Ｑ）3季ぶりの開催となった新発田市での試合。みなさんの期待に勝利で応えることができた―



滝川選手は、なでしこリーグ時代、新発田市役所に勤務していたことから愛称は“新発田のアイドル”。



【滝川結女選手】

そうですね、本当に今日は新発田での開催というのもありましたし、すごくたくさんの方が今日、 点を決めてくれるんじゃないかと(自分に)期待してくれていたので、しっかり得点と勝利を皆さんにお届けできて良かったなと思います。



Ｑ）次は首位のベレーザ戦。



次節もホーム戦(デンカビッグスワン)ですし、相手も3強の一つなので、 厳しく難しい試合になると思うんですけど、今日ホームで勝てたのはすごくいい流れが来ているのかなと思うので、その流れにしっかり乗って、本当にアルビらしい全員攻撃をやり通せれば勝利も見えてくると思うので、次も皆さんと喜べるように頑張りたいなと思います。







1ゴール1アシストを決めたFW山本結菜選手は……



Ｑ．コーナーキックから直接、決めた素晴らしいゴールでしたね―



【山本結菜選手】

まさか……で（笑）。風があったので、ちょっと狙ってましたけど。それまでＣＫを）何本か蹴っていて、「もしかしたら入るんじゃない?」っていうのはあったので、入って良かったなって思います。



Ｑ．直前に上尾野辺選手が、逆のコーナーキックから同じように狙ったシーンがありましたー



【山本結菜選手】

(上尾野辺)メグさんのコーナーを見てから「これ狙ったら入るんじゃない？」っていうのは、そのコーナーを見て思って。狙いは別のところでしたけど、風が上手くゴール方向に吹いていたので良かったなと思います。



Ｑ．滝川選手の決勝ゴールにつながったアシストについては―



【山本結菜選手】

あのコーナーキックも狙い通りボールが飛んでいったので。 滝川選手が決めてくれてアシストがついたので、「本当にありがとうございます」です（笑）



Ｑ）今季の目標は「3ゴール3アシスト」と話していたが、現時点で2得点。 この試合で３アシスト目を記録し、目標達成まであと少しとなったー



【山本結菜選手】

そこは早く突破して、次の5ゴール5アシストを目指していけるようにしていきたいです。





Ｑ）結果が出ている分、相手のマークも厳しくなっているようにみえる―



【山本結菜選手】

私のところで2対1という状況が多くなるので、そうなるとどこかしら空いている。どこか空いてるって思えばプラスに捉えられるし、上手く改善しながら、相手の対策の逆を突くように改善しながら挑んでいきたいなと思います。



Ｑ）次のベレーザ戦へ向けて―

やっぱり相手がボールを持つ時間は長くなると思うんですけど、 私たちの強みである堅守で勝利をもぎ取れるようにやっていきたいと思います。